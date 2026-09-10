Rudy Project: Astral Arc erweitert Sportbrillenreihe

Bild: Rudy Project

Neues Modell mit anpassbarer Passform und RX-Option

Der italienische Brillenhersteller Rudy Project hat mit der Astral Arc eine neue Sportbrille vorgestellt. Das Modell richtet sich an verschiedene Outdoor-Sportarten und verfügt über eine neu entwickelte zylindrische Scheibe. Nach Angaben des Herstellers soll diese eine Passform für unterschiedliche Gesichtsformen ermöglichen.

Die Brille wiegt 31 Gramm und ist mit flexiblen Bügeln sowie einem verstellbaren Nasensteg ausgestattet. Die Fassung besteht aus Rilsan Clear, einem biobasierten Polymer, das zu 45% aus Rizinusöl gewonnen wird.

Die Polycarbonat-Scheibe ist in Filterkategorie 3 erhältlich und bietet UV-Schutz. Zudem ist die Astral Arc mit einem RX-Einsatz für Korrektionsgläser kompatibel. Angeboten wird das Modell in sieben Farbvarianten. Zusätzlich ist eine Sonderedition exklusiv online erhältlich.