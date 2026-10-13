Der belgische Triathlet Marten Van Riel trägt nun die Helme und Brillen des italienischen Sportartikelherstellers. Foto: Rudy Project

Zusammenarbeit startete bei Ironman-WM in Kona

Der italienische Sportbrillenhersteller Rudy Project hat eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem belgischen Ausnahmetriathleten Marten Van Riel bekanntgegeben. Die Partnerschaft ist bis Ende 2028 angelegt. Der Start erfolgte bei den Ironman-Weltmeisterschaften in Kona am 10. Oktober. Dort trat Van Riel bereits mit einer individuell gestalteten Version des Zeitfahrhelms Wingdream an.

Darüber hinaus wird Van Riel nach Unternehmensangaben weitere Produkte von Rudy Project im Training und Wettkampf einsetzen. Dazu zählen unter anderem Helme und Sportbrillen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

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Vom Olympioniken zum Langdistanz-Spezialisten

Van Riel gehört seit Jahren zur internationalen Triathlon-Spitze. Der Belgier nahm an drei Olympischen Spielen teil und gewann 2024 den Titel des T100 Triathlon World Champion. Nach den Spielen von Paris verlagerte er seinen sportlichen Schwerpunkt zunehmend auf die Langdistanz.

Auch 2026 konnte er mehrere Erfolge auf der Ironman-Distanz erzielen. Im Juni gewann Van Riel den Ironman 70.3 Elsinore, im Juli folgte ein Sieg beim Ironman Lake Placid.