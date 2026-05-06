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Rupp + Hubrach: Olympiasieger Eric Frenzel stärkt Fokus auf Sportbrillen

VonRedaktion
Olympiasieger Eric Frenzel mit Sportbrille im Kampagnenmotiv von Rupp + Hubrach
Rupp + Hubrach setzt in seiner neuen Kampagne auf Olympiasieger Eric Frenzel. Foto: R+H

Kampagne rückt sportliche Nutzung von Sehkorrektion in den Fokus

Rupp + Hubrach (R+H) hat sein Angebot im Bereich Sportoptik erweitert und verbindet dies mit einer neuen Kommunikationsstrategie. Im Mittelpunkt steht eine Testimonial-Kampagne mit dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel. Der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister tritt seit den Olympischen Winterspielen 2026 als Markenbotschafter auf.

Durch die Verbindung von Spitzensport und Sehkorrektion soll das Thema Sportbrille stärker in den Fokus von Endkunden rücken. Mit Eric Frenzel setzt das Unternehmen dafür auf eine bekannte Persönlichkeit aus dem Leistungssport. 

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Portfolio und Beratungstools als Ergänzung

Werbematerialien von Rupp + Hubrach zur neuen Sportbrillen-Kampagne mit Eric Frenzel
Die Kampagne wird über soziale Medien verbreitet und durch Materialien für den Point of Sale ergänzt. Bild: R+H

Parallel zur Kampagne hat Rupp + Hubrach sein Sportbrillen-Portfolio ausgebaut. Dazu zählt unter anderem das Gleitsichtglas Sports.free 2, das für gebogene Fassungen konzipiert ist und in unterschiedlichen Designvarianten angeboten wird. Auch eine Clip-in-Lösung für höhere Fehlsichtigkeiten ist vorgesehen.

Ergänzend stellt der Brillenglashersteller neue Beratungshilfen bereit. Ein analoges Tool unterstützt bei der Auswahl geeigneter Filter je nach Sportart, während ein digitales System die technische Umsetzbarkeit von Verglasungen prüft und passende Lösungen vorschlägt.

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