Safilo: Carrera stellt Herbst/Winter-Kollektion vor

Carrera-Kampagnenmotiv zur Herbst-/Winter-Kollektion 2026. Bild: Safilo

Bild: Safilo

Neue Modelle von Lifestyle bis Sport

Mit Blick auf die Herbst-/Wintersaison hat Safilo neue Modelle der Marke Carrera angekündigt. Die Kollektion umfasst Sonnen- und Korrektionsbrillen für Damen und Herren sowie sportlich ausgerichtete Modelle.

Vorgestellt werden unter anderem Brillen mit Metall- und Acetatfassungen sowie verschiedene Ausführungen der bekannten Carrera-Designelemente. Im Sportsegment ergänzt Safilo die Kollektion um neue Sonnenbrillen mit austauschbaren Gläsern.

Für Herren- und Damenmodelle sind unterschiedliche Formen, Farben und Materialkombinationen vorgesehen. Zudem werden Varianten mit photochromen und polarisierten Gläsern angeboten.