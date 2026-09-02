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Safilo: Carrera stellt Herbst/Winter-Kollektion vor

VonRedaktion
Weibliches Model im Auto sitzend, trägt Carrera-Brille von Safilo
Carrera-Kampagnenmotiv zur Herbst-/Winter-Kollektion 2026. Bild: Safilo
Großaufnahme vom Gesicht eines männlichen Models, das eine Carrera-Brille von Safilo trägt
Bild: Safilo

Neue Modelle von Lifestyle bis Sport

Mit Blick auf die Herbst-/Wintersaison hat Safilo neue Modelle der Marke Carrera angekündigt. Die Kollektion umfasst Sonnen- und Korrektionsbrillen für Damen und Herren sowie sportlich ausgerichtete Modelle.

Vorgestellt werden unter anderem Brillen mit Metall- und Acetatfassungen sowie verschiedene Ausführungen der bekannten Carrera-Designelemente. Im Sportsegment ergänzt Safilo die Kollektion um neue Sonnenbrillen mit austauschbaren Gläsern.

Für Herren- und Damenmodelle sind unterschiedliche Formen, Farben und Materialkombinationen vorgesehen. Zudem werden Varianten mit photochromen und polarisierten Gläsern angeboten.

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