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Safilo: Etro zeigt Naturtöne und markante Metallakzente

VonRedaktion
Weibliches Model auf dem Laufsteg der Etro Eyewear Show Frühling-Sommer 2027
Sonnenbrillen mit großflächigen Verlaufsgläsern waren Teil mehrerer Looks der Etro Womenswear Show Frühjahr/Sommer 2027. Fotos: Safilo

Sonnenbrillen von der Mailänder Fashion Week

Warme Naturtöne, großflächige Gläser und auffällige Metallakzente prägen die neue Brillenkollektion von Etro für Frühjahr/Sommer 2027. Entwickelt und vertrieben werden die Modelle vom Lizenzpartner Safilo.

Die Sonnenbrillen waren auf der Womenswear-Show Frühjahr/Sommer 2027 zu sehen, die im September in Mailand stattfand. Dort ergänzten sie mehrere Laufsteg-Looks der Kollektion.

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Schmuckelemente als Gestaltungsmittel

Zu den Neuheiten zählt das Modell „Etrogem“. Die Sonnenbrille kombiniert eine durchgehende Scheibenform mit einer Metallfassung und dekorativen Schmucksteinen an den Bügeln. Erhältlich ist das Modell in verschiedenen Farbvarianten mit Goldtönen sowie grau, bordeauxfarben oder grün getönten Gläsern.

Zwei weibliche Models auf dem Laufsteg der Etro Eyewear Show Frühling-Sommer 2027

Auch bei der Eyewear greift Etro die Gestaltungsmerkmale der aktuellen Modekollektion auf. Dazu gehören natürliche Farbwelten in Beige-, Braun- und Sandtönen sowie weich gezeichnete Formen. Die Kollektion soll ab Januar 2027 über Etro erhältlich sein. Für ausgewählte Augenoptiker ist die Markteinführung ab Februar kommenden Jahres vorgesehen.

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