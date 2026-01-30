Anzeige
| |

Safilo: Hybrid-Brille von Carrera und Dsquared2

VonRedaktion
Weibliches Model trägt eine rote Hybrid‑Brille im Stil von 70er‑Jahre‑Skibrillen von Dsquared2 und Carrera auf dem Laufsteg der Mailand Fashion Week
Dsquared2 zeigte in Mailand eine gemeinsam mit Carrera entwickelte Hybrid‑Brille im Stil von 70er‑Jahre‑Skibrillen. Foto: Safilo

Retro-Design und modulare Technik

Die jüngste Fashion-Show von Dsquared2 auf der Mailänder Modewoche 2026 zeigte erstmals ein hybrides Brillenmodell, das gemeinsam mit der Safilo-Marke Carrera entwickelt wurde. Die Brille orientiert sich an Skibrillen aus den 1970er‑Jahren und setzt auf ein modulares Design mit verschiedenen Tragevarianten.

Das Modell soll in mehreren Farben erscheinen, darunter Schwarz, Weiß und Rot. Ein Magnetsystem ermöglicht es, Teile der Fassung flexibel an‑ und abzunehmen. Statt klassischer Bügel kann ein elastisches Band mit entsprechendem Markenschriftzug verwendet werden. Die Kollektion ist als limitierte Edition geplant und soll in der zweiten Hälfte 2026 auf den Markt kommen.

Ähnliche Beiträge

  • Myopie-Management baut auf Grundlagenforschung

    Im Februar 2022 hat EssilorLuxottica mit Essilor Stellest ein Brillenglas zur Verlangsamung der Myopie-Progression auf den deutschen Markt gebracht und seitdem weiterhin in dem Bereich geforscht. FOCUS sprach mit dem Myopie-Chef des Unternehmens Arnaud Ribadeau Dumas über den Stand der Forschung und die Marktentwicklung dieses Brillenglases in Deutschland.

  • MPG: 75 Jahre MPO Brillenglas

    Dieses Jahr markiert einen besonderen Meilenstein für die MPG Optische Werke mit der Brillenglasmarke MPO. Denn vor genau 75 Jahren wurde die Marke als Schulz Optische Fabrik im Norden Deutschlands gegründet.

  • Kinderbrillen: Klein, aber … Oho!

    Leuchtende Farben und Muster sind besonders bei jüngeren Kindern beliebt. Diese machen die Brillen attraktiv und das trägt dazu bei, dass Kinder ihre Brille gerne tragen. Doch auch Fassungen mit Motiven aus beliebten Kinderfilmen oder -serien sind der Hit.