Safilo: Hybrid-Brille von Carrera und Dsquared2

Dsquared2 zeigte in Mailand eine gemeinsam mit Carrera entwickelte Hybrid‑Brille im Stil von 70er‑Jahre‑Skibrillen. Foto: Safilo

Retro-Design und modulare Technik

Die jüngste Fashion-Show von Dsquared2 auf der Mailänder Modewoche 2026 zeigte erstmals ein hybrides Brillenmodell, das gemeinsam mit der Safilo-Marke Carrera entwickelt wurde. Die Brille orientiert sich an Skibrillen aus den 1970er‑Jahren und setzt auf ein modulares Design mit verschiedenen Tragevarianten.

Das Modell soll in mehreren Farben erscheinen, darunter Schwarz, Weiß und Rot. Ein Magnetsystem ermöglicht es, Teile der Fassung flexibel an‑ und abzunehmen. Statt klassischer Bügel kann ein elastisches Band mit entsprechendem Markenschriftzug verwendet werden. Die Kollektion ist als limitierte Edition geplant und soll in der zweiten Hälfte 2026 auf den Markt kommen.