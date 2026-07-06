Sergio Cereda Award: Wettbewerb für Brillendesign startet

Gewinnerin des 1. Preises 2026 wurde Giada Tosana. Bild: Sergio Cereda Eyewear Design Award

Einreichungen für Mido 2027 bis Ende November möglich

Der internationale Sergio Cereda Eyewear Design Award nimmt ab sofort Bewerbungen für die Ausgabe 2027 entgegen. Der Nachwuchswettbewerb für Brillendesigner wird im Rahmen der Fachmesse Mido Anfang Februar in Mailand ausgerichtet.

Teilnehmer sollen diesmal nicht nur eine einzelne Fassung, sondern eine Kollektion aus drei Korrektions- oder Sonnenbrillen entwerfen. Die Entwürfe müssen gemeinsam eingereicht und in einer kurzen Videopräsentation erläutert werden. Die Preisverleihung ist für die Mido 2027 vom 6. bis 8. Februar in Mailand vorgesehen. Einsendeschluss ist der 30. November.

International wachsende Plattform für Brillendesign

Für den Wettbewerb 2026 gingen mehr als 120 Bewerbungen aus verschiedenen Ländern ein. Vertreten waren Studierende renommierter Ausbildungsstätten, darunter das Istituto Marangoni Milano, das Savannah College of Art and Design (SCAD) in den USA, die LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, das IED Torino, die ITS Cosmo Fashion Academy, das Politecnico Milano sowie die Muthesius Kunsthochschule in Deutschland. Der Wettbewerb bringt damit Nachwuchsdesigner unterschiedlicher kultureller und fachlicher Hintergründe zusammen und versteht sich als Plattform für neue Impulse im Brillendesign.

Über die Beiträge des Wettbewerbs 2027 entscheidet eine Jury aus Branchen- und Designexperten. Ihr gehören Harvey Ross, Gründer der Viva International Group sowie CEO von Optyx New York und HMR Holdings, Lorraine Berton, Präsidentin der Mido und von Anfao, Designberaterin Stefania Cereda Oppermann von EssilorLuxottica, Caterina Cereda als Mitgründerin des Sergio Cereda Archive, David Friedfeld von Clear Vision Optical, Vanni-Eyewear-Gründer Giovanni Vitaloni sowie Brillendesigner Bruno Palmegiani an.

Bewertet werden die eingereichten Arbeiten unter anderem nach Kreativität, Originalität und gestalterischer Qualität. Weitere Kriterien sind die inhaltliche Geschlossenheit der eingereichten Dreier-Kollektion, die Interpretation einer Markenidentität beziehungsweise eines Konzepts, Innovationsgrad, Materialverständnis, Marktbezug sowie die Qualität der Videopräsentation und des erzählerischen Gesamtkonzepts.

Preisgelder von insgesamt 20.000 US-Dollar

Für die besten Beiträge werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 US-Dollar vergeben. Der Sieger erhält 10.000 US-Dollar, der Zweitplatzierte 5.000 US-Dollar, der dritte Platz ist mit 3.000 US-Dollar dotiert. Hinzu kommt ein mit 2.000 US-Dollar ausgestatteter Sonderpreis, der als „Harvey’s Choice Award“ vergeben wird. Die Preisverleihung soll im Rahmen der Mido 2027 in Mailand stattfinden.

Die Bewerbungsphase läuft bereits. Die Teilnahmeunterlagen und Wettbewerbsbedingungen stehen online unter optyx.com/sergio-cereda-award-application/ zur Verfügung.