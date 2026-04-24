SightCity 2026: Frische Impulse für barrierefreie Lösungen

Die Hilfsmittel-Messe SightCity bietet vom 27. bis 29. Mai wieder ein hybrides Format mit über 150 Ausstellern, Vorträgen und neuen Programmpunkten zu Blindheit, Sehbehinderung, Low Vision und Barrierefreiheit. Foto: SightCity GmbH

Hilfsmittel-Messe bringt Programmvielfalt und Formatneuheiten zusammen

Die kommende Ausgabe der SightCity steht Ende Mai 2026 in Frankfurt an und rückt erneut Hilfsmittel und Lösungen für blinde und sehbehinderte Menschen in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung gilt als internationaler Treffpunkt für Interessenten, die sich mit Themen rund um Sehbehinderung, Low Vision und Barrierefreiheit befassen.

Foto: SightCity GmbH

Foto: SightCity GmbH

Foto: SightCity GmbH

Speaker, praktische Services und digitale Angebote im Fokus

Ein umfangreiches Vortragsprogramm begleitet die Messe: Das SightCity Forum bietet Einblicke in Medizin, Rehabilitation, Bildung und Mobilität. Ergänzend dazu finden Workshops, Gaming-Angebote sowie eine neue Sport- und Musikbühne statt. Ein Highlight ist das erste Barrierefreiheitssymposium am Eröffnungstag, das sich mit digitaler Zugänglichkeit im Kontext aktueller gesetzlicher Vorgaben befasst.

Anzeige

Die Messe findet vom 27. bis 29. Mai 2026 im Kap Europa statt und wird wieder als hybrides Format durchgeführt. Besucher haben Zugang zu über 150 Ausstellern vor Ort und online. Erwartet werden rund 7.500 Teilnehmer. Der Eintritt ist kostenlos, sofern eine Registrierung über die Website erfolgt. Weitere Informationen gibt es auf: www.sightcity.net