Anzeige
CooperVision (Banner)
| |

Silhouette: Hamburg bekommt ein „House of Silhouette“

VonRedaktion
KI-Rendering Innenansicht des „House of Silhouette“-Geschäfts in Hamburg vom Brillenhersteller Silhouette
Der österreichische Brillenhersteller eröffnet im Herbst sein zweites „House of Silhouette“ – mit Hamburg erstmalig in Deutschland. Bild: KI-Rendering/Silhouette Deutschland

Neuer Standort soll Partneroptiker und Kunden vernetzen

Mit einem neuen Standort in Hamburg erweitert die Silhouette Group ihr Retail-Konzept nach Deutschland. In der Kaisergalerie entsteht gerade das zweite „House of Silhouette“ nach Wien. 

KI-Rendering Außenansicht des „House of Silhouette“-Geschäfts in Hamburg vom Brillenhersteller Silhouette
Bild: KI-Rendering/Silhouette Deutschland

Die Eröffnung ist für Herbst 2026 geplant. Nach Angaben des Unternehmens werden dort die Marken Silhouette, Evil Eye und Neubau präsentiert. Ergänzend sind Beratungsangebote, Veranstaltungen sowie Schulungen für Augenoptiker vorgesehen.

Einblick vor der offiziellen Eröffnung

Bereits vor dem Start lädt die Silhouette Group Partneroptiker im Rahmen einer Roadshow zu Einblicken in das Konzept ein. Die Stationen führen von Wien über den Produktionsstandort Linz bis nach Hamburg.

Sieben Teilnehmer einer Baustellenbesichtigung stehen in den künftigen Räumen des House of Silhouette in Hamburg und informieren sich über den Baufortschritt
„Baustellenbesichtigung“ in Hamburg, Mitte August. Von links: Andreas Weidner, Lucie Schmütz, Heike Herfert, Kevin Schütt, Tom Smits, Carsten Tari und Maximilian Klietsch. Foto: Silhouette Deutschland

Neben der Präsentation der Unternehmensmarken ist der Standort als Begegnungsort für Kunden und Partneroptiker konzipiert. Kunden sollen dort Einblicke in das gesamte Markenportfolio erhalten, während Partneroptiker die Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den fachlichen Austausch nutzen können.

„Mit dem House of Silhouette schaffen wir einen Ort, an dem unsere Marken in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar werden. Gleichzeitig verstehen wir uns als starker Partner des Fachhandels. Viele Optiker können nicht unser gesamtes Portfolio präsentieren. Das House of Silhouette ergänzt dieses Angebot und ermöglicht es unseren Partnern, ihren Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderes Markenerlebnis zu bieten – immer in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandel“, erklärt Tom Smits, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH.

Ähnliche Beiträge

  • Wöhlk: Sieger beim Deutschen Servicepreis 2024

    Wöhlk Contactlinsen ist nach dem Urteil der Kunden „Bester Anbieter Kontaktlinsen“ und erhält dafür den Deutschen Servicepreis 2024. Verliehen wurde die Auszeichnung dieses Jahr in ihrer 14. Auflage vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv.

  • WVAO: Wissensforum 2021

    Der traditionelle WVAO-Jahreskongress wird 2021 in einem neuen virtuellen Format durchgeführt.

  • Mister Spex: Sieger bei Nachhaltigkeitspreis

    Mister Spex gewinnt den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ in der Branche „Apotheken und medizinischer Einzelhandel“. Die Auszeichnung gilt als die größte ihrer Art in Europa und wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium und der Deutschen Industrie- und Handelskammer vergeben.

  • Zeiss: Unterstützung für Betroffene des Hochwassers

    Die jüngsten Hochwasserereignisse haben in den Regionen Süddeutschlands erhebliche Schäden verursacht und viele Menschen vor große Herausforderungen gestellt. Zur Beseitigung der Hochwasserschäden leistet Zeiss nun auch einen Beitrag.

  • Nachhaltigkeit digital kommunizieren

    In einer Welt, in der die Umwelt vermehrt im Fokus steht, interessieren sich Verbraucher nicht nur für Produkte, sondern auch für die Werte, die dahinterstehen. Für Augenoptiker bedeutet das eine Chance, sich von der Konkurrenz abzuheben und umweltbewusste Kunden zu gewinnen. Und zwar durch eine klare, authentische und kreative Kommunikation über Nachhaltigkeit.