Silhouette: Hamburg bekommt ein „House of Silhouette“

Der österreichische Brillenhersteller eröffnet im Herbst sein zweites „House of Silhouette“ – mit Hamburg erstmalig in Deutschland. Bild: KI-Rendering/Silhouette Deutschland

Neuer Standort soll Partneroptiker und Kunden vernetzen

Mit einem neuen Standort in Hamburg erweitert die Silhouette Group ihr Retail-Konzept nach Deutschland. In der Kaisergalerie entsteht gerade das zweite „House of Silhouette“ nach Wien.

Bild: KI-Rendering/Silhouette Deutschland

Die Eröffnung ist für Herbst 2026 geplant. Nach Angaben des Unternehmens werden dort die Marken Silhouette, Evil Eye und Neubau präsentiert. Ergänzend sind Beratungsangebote, Veranstaltungen sowie Schulungen für Augenoptiker vorgesehen.

Einblick vor der offiziellen Eröffnung

Bereits vor dem Start lädt die Silhouette Group Partneroptiker im Rahmen einer Roadshow zu Einblicken in das Konzept ein. Die Stationen führen von Wien über den Produktionsstandort Linz bis nach Hamburg.

„Baustellenbesichtigung“ in Hamburg, Mitte August. Von links: Andreas Weidner, Lucie Schmütz, Heike Herfert, Kevin Schütt, Tom Smits, Carsten Tari und Maximilian Klietsch. Foto: Silhouette Deutschland

Neben der Präsentation der Unternehmensmarken ist der Standort als Begegnungsort für Kunden und Partneroptiker konzipiert. Kunden sollen dort Einblicke in das gesamte Markenportfolio erhalten, während Partneroptiker die Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den fachlichen Austausch nutzen können.

„Mit dem House of Silhouette schaffen wir einen Ort, an dem unsere Marken in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar werden. Gleichzeitig verstehen wir uns als starker Partner des Fachhandels. Viele Optiker können nicht unser gesamtes Portfolio präsentieren. Das House of Silhouette ergänzt dieses Angebot und ermöglicht es unseren Partnern, ihren Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderes Markenerlebnis zu bieten – immer in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandel“, erklärt Tom Smits, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH.