| |

SILMO Istanbul: Treffen der internationalen Optikbranche

VonRedaktion
Bild: Sandsun / Envato

Event vom 19. bis 22. November

Als eines der renommiertesten Treffen der internationalen Optikbranche findet die SILMO Istanbul vom 19. bis 22. November im Istanbul Expo Center, in den Hallen 5, 6 und 7, auf einer Gesamtfläche von 25.000 m² statt. Dank der strategischen Lage der Türkei hat sich SILMO Istanbul zu einer globalen Plattform für Geschäft und Wissen entwickelt und bringt erneut Fachleute aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien zusammen.

Getreu dem Motto „Alles rund um Brillen“ dient die Messe nicht nur als Produktausstellung, sondern auch als Zentrum für wegweisende Ideen, Kooperationen und visionäre Lösungen. Sie bietet gute Chancen für einheimische Hersteller, die internationale Märkte erschließen möchten, sowie für globale Marken, die Zugang zur Region suchen. Mit innovationsgetriebenen Inhalten investiert SILMO Istanbul sowohl in die Gegenwart als auch in die Zukunft der optischen Industrie.

Anzeige
Nuance (Banner)

Zu den Höhepunkten der Messe zählt der SILMO Award Istanbul, der Akteure und Marken auszeichnet, die den türkischen Optikmarkt in den Bereichen Design, Technologie, Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenerlebnisprägen.

Ähnliche Beiträge

Männlicher Mitarbeiter der OneSight EssilorLuxottica Foundation macht Sehtest bei einem Sportler auf den Special Olympics Landesspielen Bayern 2025

EssilorLuxottica: Engagement bei den Special Olympics Bayern 2025

Vom 14. bis 18. Juli stand Erlangen im Zeichen der Inklusion, als bei den Special Olympics Landesspielen Bayern 2025 rund 1.500 Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in über 20 Disziplinen antraten. Mittendrin: die OneSight EssilorLuxottica Foundation mit dem Gesundheitsprogramm „Opening Eyes“.

Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) am 9. und 10. März 2024 in Köln

ZVA: „Berufsbildung aktiv gestalten“

Die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) trafen sich am 9. und 10. März in Köln zur jährlichen Mitgliederversammlung. Diesmal standen vor allem die Weiterentwicklung der Berufsbildung und die Mitarbeitergewinnung im Fokus der Vorträge.

Neues Logo von EGS-Optik

Cecop: Deutsche Optik-Einkaufsgruppen im Einheits-Look

Cecop Deutschland führt eine einheitliche Corporate Identity für seine Gruppen EGS-Optik, Optic Society und Macoma ein. Damit sind die drei deutschen Mitglieder jetzt auch visuell unter der Flagge der Muttergesellschaft aus Spanien erkennbar.

von links: Eberhard Schmidt, Präsident biha (Hörakustik) und Christian Müller, Präsident ZVA, auf einer Pressekonferenz am 3. April 2025

ZVA: Gesundheitshandwerke im Gematik-Beirat vertreten

Die Gesundheitshandwerke rund um den Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) sind seit Juli mit einem festen Sitz im Beirat der Gematik vertreten. Das soll es ermöglichen, künftig aktiv an der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur mitzuwirken.

Sarah Quere wird für ihre herausragenden Leistungen im Handwerkskammerbezirk Kassel ausgezeichnet

SWAV: 127 neue Augenoptiker in Hessen

Am 3. Juli feierten Hessens frischgebackene Augenoptiker ihren Ausbildungsabschluss – würdig begleitet von festlichen Freisprechungsfeiern. Insgesamt konnten 127 Auszubildende ihre Gesellenbriefe sowie Prüfungszeugnisse in Empfang nehmen.

Optovision neue Website und neues Logo

Optovision: Facelifting für den Markenauftritt

Seit über 40 Jahren steht Optovision für höchste Präzision und deutsche Ingenieurskunst bei der Brillenglasfertigung – so schreibt es das Unternehmen auf seiner Website. Um auch im Netz modernen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde der Markenauftritt nun einem Relaunch unterzogen.