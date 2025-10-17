SILMO Istanbul: Treffen der internationalen Optikbranche

Bild: Sandsun / Envato

Event vom 19. bis 22. November

Als eines der renommiertesten Treffen der internationalen Optikbranche findet die SILMO Istanbul vom 19. bis 22. November im Istanbul Expo Center, in den Hallen 5, 6 und 7, auf einer Gesamtfläche von 25.000 m² statt. Dank der strategischen Lage der Türkei hat sich SILMO Istanbul zu einer globalen Plattform für Geschäft und Wissen entwickelt und bringt erneut Fachleute aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien zusammen.

Getreu dem Motto „Alles rund um Brillen“ dient die Messe nicht nur als Produktausstellung, sondern auch als Zentrum für wegweisende Ideen, Kooperationen und visionäre Lösungen. Sie bietet gute Chancen für einheimische Hersteller, die internationale Märkte erschließen möchten, sowie für globale Marken, die Zugang zur Region suchen. Mit innovationsgetriebenen Inhalten investiert SILMO Istanbul sowohl in die Gegenwart als auch in die Zukunft der optischen Industrie.

Zu den Höhepunkten der Messe zählt der SILMO Award Istanbul, der Akteure und Marken auszeichnet, die den türkischen Optikmarkt in den Bereichen Design, Technologie, Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenerlebnisprägen.