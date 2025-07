Silmo Paris 2025: Finalisten für Designwettbewerb stehen fest

Einer der Finalisten beim Optical Design Contest 2025: Loveeyes ist eine Brille mit integrierter Dating-App-Funktion. Bild: Silmo Paris

Prototypen visionärer Brillenfassungen auf der Messe entdecken

Vom 26. bis 29. September findet auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte die Silmo Paris 2025 statt. Einer der Höhepunkte im Rahmen der Messe ist der Optical Design Contest. Ein Wettbewerb, der Design-Studenten aus aller Welt zu visionären Brillenkreationen herausfordert.

Die Jury unter dem Vorsitz des belgischen Designers und Innenarchitekten Michel Penneman sucht für die vierte Ausgabe des Optical Design Contest in diesem Jahr Brillenfassungen zum Thema „Superhero Eyewear“. Gemeint sind Brillen, die über die reine Korrektionsfunktion hinausgehen und dem Träger einen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Diese zehn Finalistenprojekte gehen ins Rennen um den Sieg:

AESTRAL

Louis Sence – Nantes Atlantique School of Design (FR)

Eine von der Comic-Figur Silver Surfer inspirierte Brille im Visier-Stil mit einem fließenden und organischen Design, das Geschwindigkeit, Wind und Einsamkeit vermittelt.

BONEWAVE

Mattéo Muzelet-Guédon – Nantes Atlantique School of Design (FR)

Eine Sportbrille mit Knochenleitung, die es dem Träger ermöglicht, zu hören, ohne sein Gehör zu beeinträchtigen. Sie wurde für Sportler entwickelt und vereint Sicherheit, Funktionalität und Leistung.

ECO

Beatriz Delcole Belonsi, Gyovanna Marraya de Paula Castoriano, Júlia Fernandes Nascimento, Lucca José Lauro, Kallany Leandrini Paulos – Mauà Institute (BR)

Inspiriert von der Echolokalisierung von Tieren erkennt diese Brille für Sehbehinderte Hindernisse mithilfe von Sensoren und Vibrationsmotoren. Mit ihrem biomimetischen Design dient sie als Navigationshilfe.

GAIA

Hélène Caffin-Pinon – Designschule Saint-Étienne (FR)

Kinderbrille mit Augmented-Reality-Pflanzenerkennung. Sowohl pädagogisch als auch umweltbewusst, mit wiederaufladbarem Etui und einer unterhaltsamen holografischen Benutzeroberfläche.

Auffällig, futuristisch – Neon. Bild: Silmo Paris

Die Brille Inuit soll gegen Schneeblindheit eingesetzt werden. Bild: Silmo Paris

LOVEYES

Camille Jourdren – Designschule Troyes (FR)

Brille mit integriertem Love-Matching-System, inspiriert von Dating-Apps. Echtzeit-Anzeige und Interaktionen, die persönliche Kontakte anregen sollen.

LUNETTES DE VISION EMOTIONNELLE (LVE)

Quentin Boudier – Troyes School of Design (FR)

Die Fassung kann Emotionen mithilfe von KI (Kamera, Sprachanalyse, Radar) erkennen und anzeigen. Entwickelt für Menschen mit ASD und zur Förderung der sozialen Inklusion. Ethisches und empathisches Design.

NEON

Brice LEBEUL – Nantes Atlantique School of Design (FR)

Eine ausdrucksstarke, leuchtende, futuristische Fassung, die Mode und Technologie miteinander verbindet. Inspiriert von Superhelden dient die Brille als Objekt der persönlichen Transformation und als visuelles Statement.

SENTINELLE+

Barthélémy Camoesas – Nantes Atlantique School of Design (FR)

Notfallbrille mit KI: Symptomerkennung, Anleitung für Erste-Hilfe-Maßnahmen, Geolokalisierung und automatischer Notruf. Entwickelt für „Alltagshelden“.

THE INUIT GLASSES

Yasmin Kaufman – Shenkar College (ISR)

Inspiriert von traditionellen Inuit-Brillen, die gegen Schneeblindheit eingesetzt werden. Ein Design, das traditionelles Wissen mit modernen Technologien verbindet und sich durch eine schlanke und effiziente Ästhetik auszeichnet.

THE SENSORY GLASSES

Gaia Malantuono – Linnaeus University (SWE)

Inklusive Brille für Menschen mit ADHS oder Autismus. Modulare und anpassbare Fassungen mit sensorischen Gadgets. Nachhaltiges, ethisches und anpassungsfähiges Design.

Wer die Projekte der kreativen Nachwuchs-Designer sehen will, findet die Prototypen – wie hier in 2024 – wieder auf der Messe ausgestellt. Bild: Silmo Paris

Alle Finalisten werden mit ihren Prototypen auf der Silmo Paris am Stand des Optical Design Contest zu sehen sein. Der Gewinner des Jahres 2025 erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 €, das zu gleichen Teilen zwischen den Gewinnern und deren Hochschule aufgeteilt wird. Die Bekanntgabe erfolgt am Freitag, den 26. September live auf der Messe.