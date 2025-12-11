Anzeige
CooperVision (Banner)

Silmo Istanbul: Fachmesse mit knapp 12.000 Besuchern

VonRedaktion

Treffpunkt für die Augenoptik in der eurasischen Region

Die Silmo Istanbul hat die Besucherzahlen der 12. Ausgabe der Augenoptik-Fachmesse bekannt gegeben, die vom 19. bis 22. November im Istanbul Expo Center stattfand. Die Veranstaltung gilt als wichtiger Treffpunkt für die optische Industrie in der eurasischen Region.

Auf einer Ausstellungsfläche von 25.000 Quadratmetern präsentierten sich in diesem Jahr rund 700 Marken und Aussteller. Insgesamt besuchten 11.736 Fachleute die Messe, davon 18% aus dem Ausland. Die internationalen Gäste kamen überwiegend aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. 

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

Neben der Ausstellung bot die Messe Fachvorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Die nächste Ausgabe ist für den 18. bis 21. November 2026 geplant.

Ähnliche Beiträge

  • Silmo Singapore 2024: Messe-Highlight in Südostasien

    Die Silmo Singapore hat ein positives Ergebnis für ihre zweite Ausgabe erzielt. Vom 24. bis 26. April 2024 brachte die Veranstaltung Fachleute aus der augenoptischen Industrie zu einem dreitägigen Austausch zusammen – mit dem Anspruch die führende Optikmesse Südostasiens zu sein.

  • Brillen-Profi: Optometrie im Mittelpunkt der Thementage 2025

    Mit einem Schwerpunkt auf Optometrie und praxisorientierte Lösungen verzeichneten die Thementage 2025 von Brillen-Profi einen hohen Zuspruch. Rund 200 Mitglieder nahmen an der Roadshow in Dortmund, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart teil.

  • AOV NRW: Der Verbandstag Blick•2023

    Mit renommierten Rednern, topaktuellen Themen, einer umfangreichen Industrieausstellung und vor allem mit der unverwechselbaren Atmosphäre ist der Blick•2023 eines der traditionsreichsten und angesehensten Branchenevents. Alle nordrhein-westfälischen Innungsmitglieder sowie Mitglieder der Augenoptiker Ausgleichskasse können kostenfrei an diesem Event teilnehmen.

  • Oculus: Erfolg für die Expo Days

    Ende Januar lud Oculus gemeinsam mit einem exklusiven Kreis mittelständiger Unternehmen zu den Expo Days nach Frankfurt am Main und Hannover ein. Ziel war es, insbesondere die interessierten Augenoptiker zu erreichen, die es in diesem Jahr nicht auf die Fachmesse Opti geschafft haben.

  • AOV NRW: Andrang wie vor der Pandemie beim BLICK•2023

    Am 12. November trafen sich Innungsoptiker und Optometristen im Goldsaal des Kongresszentrums der Dortmunder Westfalenhallen zum Verbandstag 2023. Mit über 400 Teilnehmern und 20 Industriepartnern präsentierte sich die Veranstaltung wieder auf dem Stand des Rekordjahres 2019.