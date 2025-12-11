Silmo Istanbul: Fachmesse mit knapp 12.000 Besuchern

Treffpunkt für die Augenoptik in der eurasischen Region

Die Silmo Istanbul hat die Besucherzahlen der 12. Ausgabe der Augenoptik-Fachmesse bekannt gegeben, die vom 19. bis 22. November im Istanbul Expo Center stattfand. Die Veranstaltung gilt als wichtiger Treffpunkt für die optische Industrie in der eurasischen Region.

Auf einer Ausstellungsfläche von 25.000 Quadratmetern präsentierten sich in diesem Jahr rund 700 Marken und Aussteller. Insgesamt besuchten 11.736 Fachleute die Messe, davon 18% aus dem Ausland. Die internationalen Gäste kamen überwiegend aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien.

Neben der Ausstellung bot die Messe Fachvorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Die nächste Ausgabe ist für den 18. bis 21. November 2026 geplant.