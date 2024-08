Silmo Paris 2024: Sonderfläche zeigt „Zukunft der Augenoptik“

Wie auch im vergangenen Jahr dreht sich im Silmo Next-Bereich alles um das Thema Zukunft der Augenoptik. Bild: Silmo

Silmo Next – Futurology

Während der kommenden Silmo Paris laden die Veranstalter dazu ein, in der Sonderfläche Silmo Next – Futurology wieder in die Zukunft der Optik einzutauchen. Diesmal gilt es die Perspektiven für die Jahre 2025 bis 2035 zu entdecken.

Technologische Innovationen, Augmented- und Virtual-Reality-Erlebnisse oder weiterentwickelte Produkte und Materialien. Diese Aspekte stehen im Mittelpunkt der Diskussionen des Silmo Next-Fachausschusses. Für Interessierte gibt Ausschussmitglied Sébastien Brusset auf der Messe-Website schon einen Vorgeschmack darauf, was die Besucher auf der Sonderfläche der Fachmesse vom 20. bis 23. September in Paris Nord Villepinte erwartet.