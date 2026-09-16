Silmo Paris 2026: Bewerber für den Silmo d’Or benannt

So wie auf der Award-Gala im vergangenen Jahr sollen die Sieger wieder im Licht der Schweinwerfer und Kameras erstrahlen. Foto: Silke Sage

Wer sich in diesem Jahr Hoffnung machen darf

Die Silmo Paris hat die Nominierten für den Silmo d’Or 2026 veröffentlicht. Der Branchenpreis der internationalen Augenoptik wird in 13 Kategorien vergeben und zeichnet Produkte sowie Entwicklungen aus den Bereichen Brillendesign, Sehversorgung, technische Ausstattung und Smart Eyewear aus. Die Preisverleihung zählt zu den Höhepunkten der Pariser Fachmesse, die Ende September stattfindet.

Angeführt wird die Jury des Silmo d’Or in diesem Jahr von Joachim Froment. Der Brüsseler Industriedesigner und Creative Director gilt als Vertreter eines ganzheitlichen Designverständnisses, das Produkte im Zusammenspiel von Technologie, Nutzung und Umfeld betrachtet. Gemeinsam mit einem Expertengremium aus der internationalen Augenoptik wählt er die Preisträger des renommierten Branchenpreises aus.

Branchenpreis mit Tradition: der Silmo d’Or. Bild: Silmo

Die Nominierten des Silmo d’Or-Awards 2026 im Überblick

Auf der Nominierungsliste finden sich Unternehmen und Marken aus zahlreichen Ländern. Berücksichtigt wurden sowohl klassische Brillenkollektionen als auch technologische Entwicklungen für die augenoptische Versorgung.

Kinder

Eyelet: „Leap by Eyelet“ (Tom Eyewear)

Karavan Kids: „Zigzag“ (Design Eyewear Group)

Petit Bateau: „St Malo 02 – Veve“ (Seaport Odlm)

Stepper Eyewear: „Stepper Eyewear Start“

Tête à Lunettes: „Mini Sophia“ (Caroline Abram)

Sport

Bollé: „Skyrun“ (Seaport Odlm)

Julbo: „Panora“

Nogs: „Maximus“

Oakley: „Shield Fusion“ (EssilorLuxottica)

Scicon Sports: „Aerobeam Titanium“

Vision

Crizal: „Crizal Natural Look“ (EssilorLuxottica)

Hoya Vision Care: „MiYosmart iQ“

Ophtalmic Compagnie: „Dynami Osm“

Mega Optic: „Evosight VR“

Optovision: „Widr Me“

Low Vision

Eschenbach Optik: „Optaro XL“

Koba Vision: „Vocatex 4 Connect“ (Acces’solutions)

Lesa: „Claudia“

Sedris Vision: „Sedris IA“ (Acces’solutions)

Material/Ausrüstung

Essilor Instruments: „TCB 900“ (EssilorLuxottica)

Id Conception x Olga: „Atelier Optimaker 2.0“

Nidek: „Phantom“

Retinéo: „Rétinéo“ (Telemedexpert)

Topcon Healthcare: „Tera Dry Eye Imager“

Technologische Innovationen – Brillen

Frost: „Flextip“

Ikosseyewear: „Concentric Circle – Infinite Modular Eyewear Frame“

Laclarée: „Lunettes Autofocus Laclarée“

Piero Massaro: „Cerniera a Baionetta“

Vuarnet: „Racing 14“

Smart Eyewear

Even Realities: „Even G2“

Getd & Marienfeld: „The Luxury AI Glasses“

Ray-Ban Meta: „Meta Ray-Ban Display“ (EssilorLuxottica)

Solos: „Solos AirGo V2 & Privacy Kit“

Vonder: „Vonder Intelligent Eyewear“

Korrektionsfassungen „Labels“

Chopard: „VCH445S Color 0W48“ (De Rigo)

Lancel: „Emeline LA90118 C03“ (Grosfilley)

Marc O’Polo: „501045 C80“ (Eschenbach Optik)

Sandro Femme: „SD2093007“ (Adcl)

Vanessa Bruno: „Jess 01 BE85“ (Seaport Odlm)

Sonnenbrillen „Labels“

Etro: „0155/S“ (Safilo)

Ferragamo: „SF346S“ (Marchon)

Isabel Marant: „IM 0288/S“ (Safilo)

Nina Ricci: „SNR496 Color 06UC“ (De Rigo)

Victoria Beckham: „VB 7015/S“ (Safilo)

Sonnenbrillen „Eyewear Designer“

Caroline Abram: „Sakura“

Jean Philippe Joly: „Take a Breath“

Paloceras: „Pebble RX“

Veronika Wildgruber: „Leto“

Yoshinori Aoyama: „YA-070“

Korrektionsfassungen „Eyewear Designer“

Atelier Arthur Sardo: „Comet – Meteore/Noire“

Maison Lune: „La Galet“

Pontet: „Cigale“

Pop Khorn: „Alpha“ (Gaston Etc)

Veronika Wildgruber: „Mulder“

Sonnenbrillen „Brillenmacher“

Brett: „Ferdinand Sun C06“

Oxibis: „Animals“

Rigards: „RG1081AGSE“

Shelter x Farouche: „Anna“

W-Eye: „Kingfisher“ (Ma-Wood)

Korrektionsfassungen „Brillenmacher“

Loumy Lunetier: „Iris“

Moldism: „Double.D“ (Hamamoto Technical)

Plein Les Mirettes: „Récurrence“

Rolf Eyewear: „Superbird“

Sign: „Sign 6009“ (Vuillet Vega)

Die Gewinner werden während der Silmo Paris 2026, die vom 25. bis 28. September stattfindet, traditionell am Samstagabend während der Silmo d’Or-Gala bekanntgegeben.