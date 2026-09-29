Silmo Paris: Das sind die Gewinner des Silmo d’Or 2026

Am Samstagabend hieß es in Paris: „And the Silmo d’Or goes to …“. Fotos: Silke Sage

Auszeichnungen in 13 Kategorien und Jurypreis vergeben

Die Preisträger des Silmo d’Or 2026 stehen fest. Eine Fachjury hatte die Produkte und Entwicklungen aus den Bereichen Brillendesign, Sehversorgung, technische Ausstattung und Smart Eyewear im Vorfeld auf der Silmo Paris bewertet. Die Gewinner der 13 Kategorien sowie eines Sonderpreises wurden am Samstagabend im Rahmen der traditionellen Silmo-d’Or-Gala bekanntgegeben.

In der Kategorie Kinder setzte sich Karavan Kids mit dem Modell „Zigzag“ von der Design Eyewear Group durch. Im Segment Sport wurde Julbo für „Panora“ ausgezeichnet. In der Kategorie Vision erhielt Mega Optic den Preis für „Evosight VR“, während im Bereich Low Vision Eschenbach Optik mit „Optaro XL“ erfolgreich war.

Von Autofokus-Brille bis Smart Eyewear

Bei Material und Ausrüstung ging die Auszeichnung an Nidek für „Phantom“. Den Preis für technologische Innovationen in der Brille erhielt Laclarée für seine Autofokus-Brille „Lunettes Autofocus Laclarée“. Im Bereich Smart Eyewear überzeugten Getd & Marienfeld mit „The Luxury AI Glasses“.

Strahlende Sieger: Das Team des französischen Start-ups Laclarée.

Bei den Korrektionsfassungen der Markenhersteller gewann Lancel gemeinsam mit Grosfilley für „Emeline LA90118 C03“. In der Kategorie Sonnenbrillen „Labels“ wurde Victoria Beckham zusammen mit Safilo für „VB 7015/S“ ausgezeichnet.

Designer und Brillenmacher im Mittelpunkt beim Silmo d’Or 2026

In den Designer-Kategorien erhielt Caroline Abram den Silmo d’Or für die Sonnenbrille „Sakura“. Bei den Korrektionsfassungen für Designer ging die Auszeichnung an Maison Lune für „La Galet“.

Die in der Augenoptik begehrte Statuette wurde in einer Location im Pariser Zentrum vergeben.

Die Preise in den Kategorien Brillenmacher gingen an Brett für die Sonnenbrille „Ferdinand Sun C06“ sowie an Rolf Eyewear für die Korrektionsfassung „Superbird“. Den Jurypreis vergab das Gremium an Paloceras für „Pebble RX“.