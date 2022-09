Spectaris-Trendforum 22/23: Claus Kleber kommt nach Berlin

„Anchorman“ Claus Kleber hält die Keynote auf der Veranstaltung. Bild: Spectaris-Trendforum

Erstmals auch in Düsseldorfer Kino mitzuerleben

Die 21. Auflage des Spectaris-Trendforum findet in diesem Jahr am Montag, den 7. November wie gewohnt in der Berliner Classic Remise statt. Außerdem wird sie, wie schon die beiden vergangenen Jahre, digital ins Netz übertragen. Hinzu kommt erstmals ein „Public Viewing“ in einem Düsseldorfer Kino.

In Zeiten, in denen sich die politische Lage fast täglich ändert, haben die Veranstalter als Keynote-Speaker einen der bekanntesten „Anchormen“ im deutschen Fernsehen, Claus Kleber, eingeladen. Der frühere Nachrichten-Frontmann des ZDF wird den Besuchern des Trendforums in seinem Auftaktvortrag die aktuelle internationale Lage erklären, sie analysieren und auf den Punkt bringen.

Fachkräftemangel als Thema

Im diesjährigen Programm-Mix widmet sich das Trendforum ganz besonders der immer schwieriger werdenden Personalsuche. „Rock your Recruiting“ lautet der Vortrag von Martin Gaedt, einem bekannten deutschen Experten, wenn es um die erfolgreiche Mitarbeitersuche geht. Er hat beobachtet: Fachkräftemangel ist auch ein Ideenmangel in der Fachkräftegewinnung. Dazu wird es eine Podiumsdiskussion geben, die sich dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähert.

Die Marketingexperten Dominic Scheppelmann und Lutz Jurkat befassen sich in diesem Jahr ebenfalls in Teilen dem Fachkräftemangel. Sie werden anhand einer Exklusiv-Studie für das Trendforum aufzeigen, wie man heutzutage sehr wohl geeignete Mitarbeiter findet.

„Lust auf Kontaktlinsen“

Auch die Kontaktlinsen werden auf dem Trendforum wieder ausführlich behandelt. Hierzu wird die KL-Gruppe von Spectaris die neuesten Zahlen und Entwicklungen präsentieren und unter Aufzeigen der Potenziale im internationalen Vergleich „Lust auf Kontaktlinsen“ machen.

Erstmalig wird das Trendforum live in ein Düsseldorfer Kino übertragen. Dort kann man zusammen mit Kollegen und bei Snacks und Drinks das Geschehen in Berlin auf der Kinoleinwand miterleben. Mehr dazu und das komplette Programm erfahren Sie unter www.spectaris-trendforum.de.