Spectaris und ZVA: Augenoptik-Report 2023/2024 erschienen

Pflichtlektüre für viele Branchenprofis: Die Branchendaten und Markttrends in den Augenoptik-Reports von Spectaris und ZVA. Bild: Morsa Images/GDE / Montage: FOCUS

„Stabiler Umsatz trotz eingetrübtem Konsumklima“

Spectaris und der ZVA präsentieren im neuen Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2023/2024“ auf über 90 Seiten mit rund 200 Grafiken Einblicke in die Marktentwicklung und zukünftigen Potenziale der Branche.

Obwohl die Kaufzurückhaltung in vielen Branchen stark zu spüren ist, konnte die Augenoptik laut Report im Jahr 2023 ein leichtes Umsatzwachstum in Deutschland von 1,1% verzeichnen, was einem Gesamtvolumen von rund 6,8 Milliarden € entspricht. Damit übertrifft der Umsatz auch das Niveau von 2019, also vor der COVID-19-Pandemie, um 4%.

Wachstumspotenzial durch demografischen Wandel

„Der Markt zeigt Resilienz und eine beständige Nachfrage“, erklärt die stellvertretende Spectaris-Vorstandsvorsitzende und Vorsitzende des Spectaris-Fachverbands Consumer Optics Mirjam Rösch. „Getrieben durch den demografischen Wandel und das zunehmende Bewusstsein für Augengesundheit bleibt Augenoptik eine wichtige Zukunftsbranche.“

Dieses Segment biete auch signifikante Wachstumschancen. Bereits heute seien fast zwei Drittel aller Menschen in Deutschland fehlsichtig. Darüber hinaus zeigt der Report, dass immer mehr junge Menschen eine Brille tragen (35% der unter-29-jährigen). 17 Millionen Brillenträger besitzen bislang nur eine einzige Brille. Hinzu kommt, dass die weit überwiegende Anzahl an Brillenträgern (88%) bislang noch nie Kontaktlinsen ausprobiert hat.

Die hohe Nachfrage wird von einer stabilen Struktur im stationären Handel gestützt: Der Marktanteil des Online-Handels in der Augenoptik bleibt vergleichsweise gering. Die augenoptischen Fachgeschäfte, von denen es in Deutschland etwa 11.000 gibt, bleiben demnach unverzichtbare Anlaufstellen.

Internationale Branchendaten und Markttrends

Neben umfangreichen Daten zur deutschen Augenoptik bietet der Branchenreport des Deutschen Industrieverbands und Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen auch Analysen internationaler Märkte. Von Europa über Indien bis China: Zu jedem behandelten Auslandsmarkt finden sich sämtliche Import- und Exportwerte der einzelnen Produktgruppen. Der Report trägt auch generelle Kennziffern und makroökonomische Daten für ausgewählte Länder zusammen.

Die aktuelle Ausgabe des Branchenreports ist für Spectaris-Mitglieder und für Nicht-Mitglieder kostenpflichtig erhältlich. Bestellungen sind über die Spectaris-Webseite oder per E-Mail an Arbadzadah@spectaris.de möglich.