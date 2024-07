SWAV: 101 Augenoptikergesellen in Hessen freigesprochen

Landesinnungsobermeisterin Monika Rasche-Vitallowitz begrüßt die Anwesenden auf der Freisprechungsfeier in Bad Homburg v.d.H. Bild: SWAV/KD Busch

Gefeiert wurde in Kassel und Bad Homburg

Insgesamt beendeten in diesem Sommer 101 Prüflinge in Hessen erfolgreich ihre augenoptische Ausbildung. Am 5. Juli in Bad Homburg und am 11. Juli in Kassel erhielten die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse.

Freisprechungsfeier in Bad Homburg v.d.H.

Im KongressCenter im Kurhaus Bad Homburg v.d.H. erhielten 74 anwesende Prüflinge ihre Gesellenprüfungszeugnisse und Gesellenbriefe. In ihren Begrüßungsworten lobte Landesinnungsobermeisterin Monika Rasche-Vitallowitz die Junghandwerker für das Geleistete in den anstrengenden Prüfungswochen. In ihrem Rückblick auf die Gesellenprüfung bedankte sie sich bei den Mitgliedern des Prüfungsausschusses und den Lehrern der Berufsschulen für ihr ehrenamtliches Engagement.

Das weitere Programm bestritt der Mentalmagier Samuel Lenz, bevor der Abend mit der Ausgabe der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe seinen Höhepunkt erreichte. Die Absolventen des Berufsschulstandortes Frankfurt am Main wurden klassenweise namentlich auf die Bühne gerufen und mit viel Applaus aus den Reihen der gut 250 Gäste bedacht. Den Klassenbesten überreichte Monika Rasche-Vitallowitz zudem ein Notizbuch.

Auszeichnung der Besten

Als Schulbeste durfte sich Veronica Trionfo (Brillenstudio Jaster, Idstein) über den AzuBlick-Preis der Firma Carl Zeiss AG freuen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Prüfungsbesten in den Handwerkskammerbezirken Frankfurt-Rhein-Main sowie Wiesbaden. Paula Schilke (Fielmann AG, Darmstadt) und Veronica Trionfo erhielten neben einer Urkunde einen Geldpreis der Landesinnung für das Augenoptikerhandwerk in Hessen.

Die drei Prüfungsbesten am Berufsschulstandort Frankfurt am Main. Bild: SWAV/KD Busch

Für das beste handwerkliche Ergebnis bei der Gesellenprüfung in Hessen durfte sich Laura Louisa Tomczak (Neusehland, Gießen) über eine Urkunde und einen Geldpreis freuen. Sie vertritt zudem das Bundesland Hessen beim Wettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk“ am 9. November 2024 in Rathenow.

Freisprechungsfeier in Kassel

Am 11 Juli begrüßte Jan Geisemeyer, Ausbildungsleiter des Aus- und Weiterbildungszentrums Karlsruhe, rund 100 anwesende Gäste im Hotel Gude in Kassel. Gemeinsam mit Mitgliedern des Gesellenprüfungsausschusses überreichte er die Gesellenbriefe, Prüfungszeugnisse sowie besondere Auszeichnungen an 21 anwesende Gesellen.

Katja Jakob wird auf der Freisprechungsfeier in Kassel ausgezeichnet. Bild: SWAV/Alexander Nold

Für die beste Leistung am Berufsschulstandort Kassel wurde Katja Jakob (Augenoptik Kempe GmbH, Kirchhain) mit dem AzuBlick-Preis der Firma Carl Zeiss AG ausgezeichnet. Für das beste Ergebnis im Handwerkskammerbezirk Kassel erhielt Katja Jakob zudem eine Urkunde und einen Geldpreis. Die beiden Klassenbesten der Max-Eyth-Schule in Kassel wurden mit einem Buchpreis für ihre Leistungen geehrt.

Quelle: Südwestdeutscher Augenoptiker- und Optometristen-Verband (SWAV)