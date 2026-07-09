SWAV: 125 neue Augenoptiker-Gesellen in Hessen

125 neue Augenoptiker-Gesellen wurden Ende Juni in Hessen verabschiedet. Dazu zählte auch Leonie Kukowski. Im Bild erhält sie von Martin Bössenrodt (links) und Peter Kupczyk (rechts) ihre Urkunde für das beste Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Kassel. Foto: KD Busch/SWAV

Freisprechungsfeiern fanden statt in Kassel und Dietzenbach

Mit zwei Freisprechungsfeiern hat der Südwestdeutsche Augenoptiker- und Optometristen-Verband (SWAV) gemeinsam mit der Landesinnung für das Augenoptikerhandwerk in Hessen den Ausbildungsjahrgang 2026 verabschiedet. Insgesamt 125 Nachwuchskräfte bestanden die Gesellenprüfung und nahmen Ende Juni ihre Gesellenbriefe entgegen. Die Veranstaltungen in Kassel und Dietzenbach würdigten die Leistungen der Absolventen sowie das Engagement der Prüfer und Berufsschulen.

Den Auftakt machte am 25. Juni eine Feier im Gartensaal der Orangerie in Kassel. Landesinnungsobermeister Martin Bössenrodt begrüßte dort gemeinsam mit SWAV-Geschäftsführer Peter Kupczyk rund 130 Gäste. Überreicht wurden 26 Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die erfolgreichen Absolventen. Einen Tag später folgte die zweite Freisprechungsfeier im Capitol in Dietzenbach. Vor mehr als 230 Gästen erhielten 72 Absolventen ihre Gesellenbriefe sowie Prüfungs- und Schulzeugnisse.

Besondere Prüfungsleistungen im Mittelpunkt

Für ihre Ergebnisse wurden drei Absolventinnen gesondert ausgezeichnet. Leonie Kukowski erzielte das beste Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Kassel. Darüber hinaus erreichte sie das beste praktische Prüfungsergebnis in Hessen sowie das beste Prüfungsergebnis an der Max-Eyth-Schule in Kassel. Sie wurde mit Urkunden und Geldpreisen ausgezeichnet und erhielt zudem den Azublick-Preis der Firma Zeiss.

v.l.: Peter Kupczyk und Martin Bössenrodt überreichen Özlem Gül die Urkunde für das beste Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Frankfurt-Rhein-Main. Bild: Wachendörfer/SWAV

v.l.: Peter Kupczyk und Martin Bössenrodt gratulieren Celina Mey zum besten Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Wiesbaden. Bild: Wachendörfer/SWAV

Özlem Gül erzielte das beste Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Frankfurt-Rhein-Main und erhielt dafür eine Urkunde sowie einen Geldpreis. Celina Mey erreichte das beste Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Wiesbaden sowie das beste Prüfungsergebnis an der Heinrich-Kleyer-Schule in Frankfurt. Neben einer Urkunde und einem Geldpreis erhielt sie den Azublick-Preis.