Dr. Hans-Walter Roth. Foto: Privat

Langjähriger FOCUS-Autor verstorben

Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres langjährigen Autors Dr. Hans-Walter Roth erfahren. Der Ulmer Augenarzt, Wissenschaftler und Medizinhistoriker verstarb im Alter von 81 Jahren, wenige Tage vor seinem 82. Geburtstag.

Hans-Walter Roth ist Verfasser oder Mitverfasser von mehr als 600 Publikationen, etwa 30 Büchern sowie über 800 Vorträgen. Seit 1985 gehörte er dem Redaktionsbeirat unserer Fachzeitschrift DER AUGENSPIEGEL an. Auch den Lesern des FOCUS war er als langjähriger Fachautor bekannt. Neben seinen wissenschaftlichen Beiträgen waren es insbesondere seine medizinhistorischen Betrachtungen und die Einblicke in seine umfangreiche Sammlung zur Geschichte von Auge und Sehen, mit denen er sein Wissen und seine Leidenschaft mit unseren Lesern teilte.

Über sein berufliches Wirken hinaus zeichnete ihn ein außergewöhnliches soziales und gesellschaftliches Engagement aus, für das er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

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Wir verlieren mit Hans-Walter Roth nicht nur einen geschätzten Fachautor, sondern auch einen langjährigen Wegbegleiter unseres Verlages. Für die jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit sind wir ihm zutiefst dankbar.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und all jenen, die ihm nahestanden.

Das gesamte Team der Eyepress Fachmedien