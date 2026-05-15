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Augenoptikerinnung Westfalen: Neuer Obermeister

VonRedaktion
Augenoptikermeister Philipp Bell als neuer Obermeister der Augenoptikerinnung Westfalen
Der neue Obermeister Philipp Bell steht für einen Generationswechsel in der Augenoptikerinnung Westfalen. Foto: AOI Westfalen

Philipp Bell übernimmt nach langjähriger Amtszeit von Diethard Pankatz

Bei der Innungsversammlung der Augenoptikerinnung Westfalen am 6. Mai in Dortmund standen neben berufspolitischen Themen auch Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Dabei wählten die Mitglieder mit Philipp Bell einen neuen Obermeister.

Der bisherige Amtsinhaber Diethard Pankatz aus Emsdetten schied nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Amt aus. Er war seit 2011 Obermeister der Innung und engagierte sich zudem im Vorstand des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW. Für seinen Einsatz erhielt er das Ehrenzeichen des AOV NRW, überreicht durch den Vorsitzenden Thomas Heimbach.

Generationswechsel in der Innung sorgt für neue Impulse

Der zum neuen Obermeister gewählte Augenoptikermeister Philipp Bell machte sich nach einem Studium und anschließender Ausbildung in der Augenoptik 2017 selbständig und führt heute zwei Betriebe. Der Münsteraner ist seit rund zehn Jahren ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Bezirksmeister und im Vorstand des AOV NRW. 

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Mit seiner Wahl übernimmt ein jüngerer Vertreter Verantwortung an der Spitze der Innung. „Ich möchte unser Handwerk aktiv mitgestalten. Ich kenne die Herausforderungen aus unserem gemeinsamen Alltag sehr genau und weiß, wie wichtig eine starke und verlässliche Vertretung ist. Dafür möchte ich den Austausch untereinander fördern, um gemeinsam tragfähige Lösungen für unsere gemeinsame Zukunft zu entwickeln,“ so der neu gewählte Obermeister.

Bell möchte sich insbesondere für die Zukunftsfähigkeit des Augenoptikerhandwerks, attraktive Rahmenbedingungen für Betriebe sowie die Förderung des beruflichen Nachwuchses einsetzen.

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