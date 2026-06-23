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VDCO: Aufruf zur Einreichung von Abschlussarbeiten

VonRedaktion
Junge, lächelnde Studentin mit Brille
Die VDCO sucht wieder Abschlussarbeiten aus Optometrie und Kontaktlinsenoptik. Einreichungen sind bis Juli bzw. September möglich. Symbolbild: Valeriygoncharukphoto/Envato

Nachwuchspreise für Arbeiten aus Optometrie und Kontaktlinsenoptik

Die Vereinigung Deutscher Kontaktlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) vergibt auch in diesem Jahr wieder Nachwuchspreise für Abschlussarbeiten aus Optometrie und Kontaktlinsenoptik. Teilnehmen können Studierende und Absolventen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die eine Bachelor- oder Masterarbeit eingereicht haben.

Gesucht werden Arbeiten, die sich mit aktuellen Fragestellungen des Fachgebiets befassen. Neben klassischen Abschlussarbeiten können auch Poster eingereicht werden.

Preise und Teilnahme am VDCO-Jahreskongress

Die Gewinner der Auszeichnungen sowie Personen, die ein Poster einreichen, erhalten die Möglichkeit zur kostenfreien Teilnahme am VDCO-Jahreskongress im Rahmen der Veranstaltung Sicht.Kontakte, die vom 9. bis 11. Oktober 2026 in Berlin stattfindet. Für den Gunter-Schamberger-Preis übernimmt die VDCO zusätzlich Reisekosten. Zu den ausgeschriebenen Preisen gehören:

Gunter-Schamberger-Preis
Einreichungsfrist: 15. Juli 2026
Preisgeld: 1.000 €

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Rolf-Weinschenk-Preis
Einreichungsfrist: 23. September 2026
Preisgeld: 500 €

Ralf-Bachmann-Preis
Einreichungsfrist: 23. September 2026
Preisgeld: 500 €

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Mit den Auszeichnungen möchte die VDCO wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der Optometrie und Kontaktlinsenoptik sichtbar machen und den fachlichen Austausch unterstützen. Die Präsentation der Ergebnisse vor einem Fachpublikum ist Bestandteil der Preisvergabe. Weitere Informationen zur Teilnahme stellt die VDCO online zur Verfügung.

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