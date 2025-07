VDCO: Augenoptikermeister können auch Mitglied werden

Dr. Michael Pachleitner ist am 31. Oktober nach längerer schwerer Krankheit friedlich, im Kreise seiner Familie, in Graz verstorben. In Erinnerung bleibt er als Visionär und Unternehmer, der in den letzten 40 Jahren die MPG GmbH zu einem international renommierten Optikunternehmen mit 2.500 Mitarbeitern formte.