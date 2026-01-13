Viehoff Gruppe: Übernahme von Brillen Hammer beschlossen

Freude über die erfolgreiche Übernahme: v.l. Christian Wiesner, Geschäftsführer Viehoff Gruppe, Frank Andreas Hammer und Johannes Kleikamp, Geschäftsführender Gesellschafter Viehoff Gruppe. Foto: Viehoff Gruppe

Südpfälzer Augenoptikbetrieb schließt sich Münsteraner Familienunternehmen an

Zum 1. April 2026 übernimmt die Viehoff Gruppe das Unternehmen Brillen Hammer („brillenhammer“). Die sechs Standorte in der Südpfalz werden künftig zum Münsteraner Familienunternehmen gehören.

Brillen Hammer bzw. „brillenhammer“ zählt seit über 60 Jahren zu den bekannten Augenoptikbetrieben in der Region Speyer und Landau. In den vergangenen 25 Jahren führte Frank Andreas Hammer das Unternehmen in zweiter Generation. Wie bei vielen Familienbetrieben rückte zuletzt die Frage der Nachfolge in den Vordergrund, um Stabilität und langfristigen Erfolg zu sichern.

Das Pfälzer Traditionsunternehmen gehört mit seinen sechs Standorten ab April zur Viehoff Gruppe. Foto: brillenhammer

„Ich habe brillenhammer über viele Jahre mit großer Leidenschaft geführt und weiterentwickelt“, erklärte Frank Andreas Hammer zur Übernahme. „Mir war wichtig, eine Nachfolge zu finden, die unsere Werte teilt und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine verlässliche Perspektive gibt. Bei Viehoff habe ich genau diesen wertschätzenden Umgang mit meinem Lebenswerk gefunden. Es passt einfach: menschlich und fachlich.“

Viehoff Gruppe setzt Expansionskurs fort

Die Viehoff Gruppe betreibt 35 Standorte und beschäftigt fast 500 Mitarbeitende. Laut Geschäftsführer Johannes Kleikamp übernimmt das Unternehmen ausschließlich große und erfolgreiche Betriebe mit starker regionaler Marktposition. Brillen Hammer erfülle diese Kriterien und passe daher gut zur Gruppe.

Wie bei bisherigen Übernahmen bleiben Name und Identität des Betriebs erhalten, ebenso alle Mitarbeitenden. Für Kunden bedeute dies vor allem Kontinuität. Nach den Übernahmen von Geertz Optik in Mölln und Avermann Contactlinsen in Dortmund setzt Viehoff mit diesem Schritt seine Wachstumsstrategie fort.