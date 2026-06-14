Virtual Try-On im Augenoptik-Fachgeschäft

Bild: Andrey Popov / Adobe Stock

Freitagnachmittag, ein Augenoptikgeschäft in der Innenstadt. Eine Kundin Mitte fünfzig steht vor dem Spiegel und probiert eine schmale Acetatfassung. „Die ist schön, aber ich weiß nicht, ob sie zu meinem Gesicht passt. Die Augenoptikerin tippt kurz auf das Tablet neben der Theke, dreht es zur Kundin. Auf dem Bildschirm: dasselbe Gesicht, daneben dieselbe Fassung in drei weiteren Farben, eine Variante mit anderem Steg, eine mit größerem Glas. „Schauen Sie, das wäre die Alternative in Havanna. Und so würde der größere Schnitt wirken.“ Die Kundin vergleicht, entscheidet sich in zwei Minuten und bucht direkt den Anpassungstermin.

Was im oben genannten Fall passiert, ist keine ­Science-Fiction und auch kein Online-Trick. Es ist Virtual Try-On (VTO) im stationären Einsatz – und genau dort entfaltet die Technologie ihren eigentlichen Wert.

Die Daten – ein kurzer Blick

Lange galt VTO als Werkzeug der Online-Player. Die Zahlen sind beeindruckend: Conversion-Steigerungen von bis zu 18%, Retourenrückgänge um bis zu 28%. Für den Fachhandel sind diese Zahlen zugleich Warnung und Chance: Wer den virtuellen Spiegel den Online-Anbietern überlässt, verliert Vorentscheidungen, die längst vor dem Ladenbesuch fallen.

Die spannendere Frage lautet deshalb: Was kann der Virtual Try-On im und für den Fachhandel selbst leisten?

Vier Anwendungsfelder

1. Vorauswahl auf der eigenen Website. Wer als Fachgeschäft eine solche VTO-Funktion auf der eigenen Seite anbietet, verliert keine Kunden an Filialisten mit vergleichbaren Angeboten – im Gegenteil. Kunden shortlisten zuhause in Ruhe ihre Favoriten, kommen mit einer konkreten Auswahl ins Geschäft und buchen idealerweise direkt einen Termin. Das Ergebnis sind: qualifizierte Laufkundschaft, kürzere Beratungs­zeiten bei höherer Abschlusswahrscheinlichkeit, mehr ­Termintaktung statt Spontanlaufkundschaft. Die Website wird vom Schaufenster zum Trichter.

2. Auswahl beschleunigen. Niemand probiert gern dreißig Fassungen. Ein Tablet-VTO am Verkaufstisch zeigt Varianten in Sekunden, parallel zur realen Anprobe. Die ­Kundin sieht „ihre“ Fassung in fünf Farben gleichzeitig, ohne dass die Augenoptikerin fünfmal ins Lager läuft.

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3. Sortiment erweitern, nicht aber die Lagerfläche. Kein Geschäft kann jede Fassung jedes Herstellers vorhalten. VTO erlaubt es, Modelle zu zeigen, die nicht physisch vor Ort sind, aber in 48 Stunden bestellt werden können. Das ­verschiebt die Grenze zwischen „haben wir nicht“ und ­„bestellen wir Ihnen“ – ein Unterschied, der über Abschluss oder Nichtabschluss entscheidet.

4. Beratung dokumentieren. Der Kunde, der „nochmal drüber schlafen“ möchte, nimmt seine Top 3 als Foto oder Link mit nach Hause. Er kommt nicht mit leeren Händen zurück, sondern mit einer Entscheidung. Recall-Quoten steigen messbar.

Was VTO nicht kann – und warum das gut ist

Der virtuelle Spiegel zeigt das Aussehen. Er sagt nichts über Sitz, Druckstellen, Gleitsichtkompatibilität, Pupillendistanz, Glaskrümmung. Er ersetzt keine Anpassung, keine Refraktion, keine Beratung zu Gläsern. Genau hier liegt die strategische Pointe für den Fachhandel: VTO entlastet bei der Vorauswahl und schafft Raum für das, was Online-Anbieter strukturell nicht leisten können – die kompe­tente Anpassung am Menschen.

Empfehlungen für die Praxis

VTO gehört auf die eigene Website und ans Verkaufstablet, nicht als Self-Service an den Eingang. Der Augenoptiker führt – das Tool ist Assistent, nicht Ersatz. Auf Qualität ­achten: Eine ungenaue Darstellung beschädigt Vertrauen mehr, als es gar keine täte. Und: Die Brücke zur Beratung bewusst gestalten. VTO endet idealerweise mit einem Anpasstermin, einer Bestellung oder einer dokumentierten Auswahl – nie im Leeren.

Von der Website bis zum Verkaufstisch ist Virtual Try-On im Fachgeschäft ein eigenständiges Beratungstool. Es beschleunigt Entscheidungen, qualifiziert Termine, erweitert das ­Sortiment ohne Lagerkosten und ermöglicht den Fokus auf das, was den Unterschied macht: persönliche Anpassung. Die Frage ist nicht mehr, ob VTO ins Geschäft gehört – sondern wie souverän man es einsetzt.