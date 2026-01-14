Visall: Michael Mangliers übernimmt Key Accounts in DACH

Eine Personalentscheidung zur Stärkung von Kundenbeziehungen und der Marktposition: Der Brillenglashersteller Visall ernennt Michael Mangliers zum Key Account Manager DACH. Foto: Visall

Neuer Verantwortungsbereich für erfahrenen Vertriebsprofi

Der Brillenglashersteller Visall hat seine Vertriebsstruktur erweitert: Michael Mangliers übernimmt ab Januar 2026 die Betreuung der Key Accounts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der langjährige freie Handelsvertreter von Visall war zuvor für den südwestdeutschen Raum tätig und kann auf umfassende Markt- und Kundenkenntnisse zurückblicken.

Mit dieser Personalentscheidung setzt das konzernunabhängige Familienunternehmen auf Kontinuität, Erfahrung und Kundennähe, um seine Position im deutschsprachigen Markt nachhaltig zu festigen. Michael Mangliers selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung künftig noch stärker in die strategische Kundenbetreuung einzubringen und die erfolgreiche Entwicklung von Visall in der DACH-Region aktiv mitzugestalten.“