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Visall und Breitfeld & Schliekert: Kooperation beschlossen

VonRedaktion
Firmenlogos von Visall und Breitfeld & Schliekert
Mit einer Unternehmenspartnerschaft wollen Visall und Breitfeld & Schliekert ihr Angebot für Augenoptikbetriebe erweitern. © Visall/B&S

Gemeinsames Angebot für Augenoptikbetriebe geplant

Visall und Breitfeld & Schliekert haben eine strategische Kooperation vereinbart. Durch die Zusammenarbeit wollen die neuen Partner Augenoptikbetrieben ein erweitertes Angebot aus Brillengläsern, Diagnostik, Werkstatttechnik sowie Service- und Beratungsleistungen bereitstellen.

Beide Unternehmen bleiben nach eigenen Angaben eigenständig. Für Augenoptiker soll die Kooperation unter anderem abgestimmte Ansprechpartner, Produktangebote und Dienstleistungen für den Betriebsalltag umfassen.

Von Brillengläsern bis Werkstatttechnik

Visall mit Sitz in Lörrach ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Brillengläsern spezialisiert und verfügt über Standorte in Deutschland und der Schweiz. Breitfeld & Schliekert aus Karben gehört zur Hilco Vision Group und bietet Lösungen in den Bereichen Refraktion, Diagnostik, optische Geräte, Werkstatttechnik und technischer Service an.

Bernd Pigorsch, Geschäftsführung Breitfeld & Schliekert, und Carsten Mertens, Geschäftsführung Visall erklärten zur geschlossenen Partnerschaft: „Unser gemeinsamer Anspruch ist es, Fachgeschäfte nachhaltig zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Mit dieser Kooperation verbinden wir unsere Kompetenzen, um unseren Kunden ein noch leistungsfähigeres Gesamtpaket zu bieten.“

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