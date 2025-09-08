Wagner + Kühner: Einstellung des Geschäftsbetriebs

Wagner + Kühner GmbH: Geschäftsbetrieb zum 28. August 2025 eingestellt (Bild: Wagner+Kühner)

Nach erneuter Insolvenzeröffnung endgültiges Aus

Der Brillen- und Fassungsanbieter Wagner + Kühner GmbH aus Bad Kreuznach hat mit Wirkung zum 28. August 2025 den Geschäftsbetrieb eingestellt. Dies teilte das Unternehmen in einer Mitteilung an seine Kundschaft mit. Neubestellungen werden nicht mehr entgegengenommen, bestehende Vorgänge werden noch bis Ende September 2025 von einem Abwicklungsteam bearbeitet.

Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und etablierte sich über Jahrzehnte als Anbieter von Korrektions- und Sonnenbrillenfassungen sowie als Marketingdienstleister für Augenoptiker. Zuletzt führte Wagner + Kühner verschiedene Lizenz- und Eigenmarken, darunter INVU, Fynch-Hatton und More & More.

Nach einer ersten Insolvenz 2023 hatte das Unternehmen den Betrieb fortführen können. Ein erneuter Insolvenzantrag im Juni 2025 führte schließlich zur nun eröffneten Insolvenz. Gründe waren unter anderem rückläufige Nachfrage in der Branche, Kostensteigerungen sowie der krankheitsbedingte Rückzug des Gesellschafters. Insolvenzverwalter Jens Lieser ist für die weitere Abwicklung zuständig.

Die Marke INVU wird künftig in Deutschland direkt durch die Swiss Eyewear Group vertrieben.