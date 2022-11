Bestandteil der Fassade ist in der Regel das Schaufenster. Was dort als erstes auffällt, ist sicherlich die Beleuchtung. Stromsparende Beleuchtung ist das eine, aber was ist mit der Glasfläche selbst? Isoliert sie gut? Es geht nicht nur um die kälteren Monate im Jahr, wo die Heizung noch mitläuft. In den vergangenen Jahren wurden in vielen Städten Spitzentemperaturen von 40° C gemessen. Ein Trend, der in den kommenden Jahren anhalten wird. Auch die 45° C-Grenze wird in wenigen Jahren in den Sommermonaten erreicht werden. Mit verstärktem Klimaanlageneinsatz in den Innenräumen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Kosten für angenehme Temperaturen über das Jahr verteilen.

Natürlich darf die Deko im Schaufenster selbst nicht vergessen werden. Keine Frage: Billig produzierte und als Wegwerfprodukte konzipierte Elemente sind ein No-Go für jeden nachhaltig eingestellten Augenoptiker. Auch hier heißt der Ansatz: wiederverwendbar und optimales weiternutzen. Im eigenen Laden oder rotierend bei einem anderen Augenoptiker eingesetzt. Dazu ist es sinnvoll, mit einem Dekorateur zusammenzuarbeiten, der immer wieder neue Ideen mitbringt, und dass die Dekoration mehrfach verwendet wird.

Modernes Ladendesign kommt in der Regel kaum ohne Bildschirme aus. Auch im Schaufenster stehen sie, verbreiten Werbebotschaften per Video oder liefern Hintergrundinformationen zu neuen Produkten oder Dienstleistungen. Wer nicht darauf verzichten möchte: Neuste Smart-Bildschirme mit integrierten Sparprogrammen reduzieren den Stromverbrauch während ihres Gebrauchs.