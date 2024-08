Wöhlk Contactlinsen: Wechsel an der Spitze 

Hiroko Aikawa

Frau Hiroko Aikawa wird neue CEO

Seit dem 1. August ist Frau Hiroko Aikawa die neue CEO des norddeutschen Kontaktlinsen-Herstellers. Sie folgt auf Dr. Dirk Lauscher, der die Geschäftsführung fünf Jahre lang verantwortete. Dr. Lauscher tritt aus gesundheitlichen und familiären Gründen aus dieser Position zurück, wird dem Unternehmen aber weiterhin als Berater erhalten bleiben.

Zunächst soll Hiroko Aikawa die Geschäftsführung für zwei bis drei Jahre übernehmen. Ziel ist es, in dieser Zeit aus dem internen Kreis der Wöhlk Contactlinsen GmbH jemanden als neuen Geschäftsführer zu entwickeln. Dirk Lauscher wird hierbei unterstützen, in den vergangenen Jahren baute er bei Wöhlk einen aktiven Führungskreis im Unternehmen auf.

„Es ist eine wunderbare Chance für Wöhlk ohne Zeitdruck aus den eigenen Reihen und unter der Regie unseres Mutterkonzerns Seed Kandidaten für die Nachfolge entwickeln zu können“, so der bisherige Geschäftsführer.

Hiroko Aikawa ist seit 14 Jahren bei dem Mutterkonzern von Wöhlk, der Seed Co, Ltd. in Tokio tätig, leitete dort zunächst die Unternehmensplanung und verantwortet seit April 2022 die Unternehmenskommunikation des Konzerns. Zudem verfügt sie über viel Erfahrung in der Qualifizierung und Weiterbildung von Führungskräften. „Mein Hauptziel ist es, die Arbeit von Dr. Lauscher zu übernehmen und weiterzuführen, wie z. B. den Umsatz zu steigern und unsere Ertragsstruktur zu optimieren. Ich möchte das Unternehmen weiter wachsen lassen und es dann an die nächste Generation übergeben. Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe hier in Norddeutschland und die Möglichkeit, mein interkulturelles Wissen einzubringen und bin zuversichtlich, dass dies gut gelingen wird“, sagt sie mit Blick auf ihre neue Aufgabe.

Im Juli hat Hiroko Aikawa ihren Lebensmittelpunkt nach Norddeutschland verlegt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir als Mitgliedsunternehmen der Seed Group mit Hiroko Aikawa nun einen direkten Draht nach Japan haben“, sagt Nadine Ohletz, Vertriebsleitung National und International bei Wöhlk. „Wir können nun gegenseitig noch mehr Verständnis für die Märkte und die Kultur aufbauen und uns gemeinsam als Gruppe weiterentwickeln“.