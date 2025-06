VDCO: Deutsche Interessen auf internationaler Bühne vertreten

Bild: VDCO

Europäischer Optometrie-Kongress in Ljubljana

Vom 16. bis 18. Mai 2025 fand in Ljubljana, Slowenien, der 16. Jahreskongress der European Academy of Optometry and Optics (EAOO) unter dem Motto „Innovative Eye Care for Life“ statt. Mit dabei war auch die Vereinigung deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen e.V. (VDCO).

Im Mittelpunkt des Kongresses standen aktuelle Forschungsergebnisse, technologische Fortschritte und innovative Lösungen für die Augengesundheit aller Altersgruppen. Die Veranstaltung ist der größte europäische Fachkongress für Augenoptik und Optometrie und er wurde in diesem Jahr gemeinsam von der EAOO und der Optical Association of Slovenia (DOOS) organisiert.

Zu den Höhepunkten zählten Keynote-Vorträge renommierter Experten, die die neusten Entwicklungen in der Augenoptik und Optometrie präsentierten, darunter Prof. Dr. Hans-Jürgen Grein, Technische Hochschule Lübeck, Deutschland. Interaktive Workshops, z.B. zu Prinzipien des binokularen Sehens, boten praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden. Zusätzlich gab es einen Posterwettbewerb, den „Karen Sparrow Best Poster Award“, und einen Fotowettbewerb für okulare Fotografie, um herausragende wissenschaftliche Arbeiten und fotografische Beiträge zu würdigen.

ECOO-Generalversammlung als parallele Veranstaltung

Die ECOO (European Council of Optometry and Optics) nutzte die Gelegenheit, ihre Frühjahresversammlung zeitgleich in Ljubljana abzuhalten. Vom 15. bis 17. Mai wurden aktuelle berufspolitische Themen, unter anderem die Harmonisierung von Ausbildungsstandards und die Förderung der Augengesundheit in Europa, diskutiert. Die Generalversammlung bot eine Plattform für den Austausch zwischen den nationalen Verbänden aus 25 europäischen Ländern und die Weiterentwicklung gemeinsamer Initiativen.

In der Mitte zu sehen ist Stephan Hirschfeld, der Vorsitzende der VDCO. Rechts neben ihm sitzt der ZVA-Präsident Christian Müller. Bild: VDCO

Stephan Hirschfeld, der Vorsitzende der VDCO, war als Mitglied des Professional Services Committee der ECOO aktiv an den Diskussionen des Kongresses in Ljubljana beteiligt. In dieser Funktion vertrat er die Interessen Deutschlands und brachte sich insbesondere in Fragen zur Weiterentwicklung des Berufsbildes Optometrie und zur Harmonisierung der Standards in Europa ein. Seine Mitwirkung im Professional Services Committee unterstreicht die enge Einbindung der VDCO in die europäischen Entscheidungsprozesse und die Bedeutung der deutschen Perspektive bei der Gestaltung der Zukunft der Optometrie auf europäischer Ebene.

Quelle: VDCO