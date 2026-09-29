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Wertgarantie: Kooperation mit Becker + Flöge

VonRedaktion
Brillen-Reparatur in Augenoptiker-Werkstatt
In der Zentralwerkstatt von Becker + Flöge kümmern sich rund 12 Augenoptiker unter anderem um Reparaturen. Foto: Westend61/Addictive Stock/Alex Bascuas

Brillenschutz künftig in 36 Filialen erhältlich

Wertgarantie erweitert sein Partnernetzwerk in der Augenoptik. Der Versicherer arbeitet künftig mit Becker + Flöge zusammen. In den 36 Filialen des familiengeführten Unternehmens in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird ab sofort der Brillenschutz von Wertgarantie angeboten. Zur Einführung werden Mitarbeiter und Filialleiter entsprechend geschult.

Becker + Flöge beschäftigt rund 280 Mitarbeiter und bietet neben Brillen und Kontaktlinsen auch Hörsysteme sowie vergrößernde Sehhilfen an. Wertgarantie bietet seit 2024 eine Versicherung für Brillen an und baut den Vertrieb über Augenoptikbetriebe weiter aus. Mit Becker + Flöge kommt ein weiterer Filialist als Partner hinzu.

Michael Thöne-Flöge, Geschäftsführer von Becker + Flöge, erklärt: „Mit Wertgarantie ergänzen wir unseren persönlichen Service um eine sinnvolle Absicherung für unsere Kundinnen und Kunden. Uns ist wichtig, dass sie lange Freude an ihrer Brille haben – und im Fall eines Schadens schnell und unkompliziert eine gute Lösung erhalten.“

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