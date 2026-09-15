Kaleos: „A Collector’s Eye“ kommt

Bild: Kaleos

27 Modelle für neue Damenkollektion angekündigt

Inspiriert von der Wahrnehmung und Entdeckung von Formen in der zeitgenössischen Kunst, stellt Kaleos seine Damenkollektion für Herbst/Winter 2026 vor. Unter dem Titel „A Collector’s Eye“ umfasst die neue Linie insgesamt 27 Modelle, darunter 15 Korrektionsfassungen und 12 Sonnenbrillen.

Unterschiedliche Designansätze greift die Kollektion auf. Markante Fassungen stehen neben zurückhaltenderen Modellen, während geometrische Formen mit weicheren Linien kombiniert werden. Die Entwürfe sollen laut dem Hersteller verschiedene Perspektiven auf Form, Volumen und Proportion ermöglichen.

Zwischen Kunstinspiration und Materialvielfalt

Zu den Neuheiten zählen auch die Edelstahlmodelle Crassus, Weiland und Salters. Laut Kaleos zeichnen sie sich durch organischere Formen im Vergleich zu bisherigen Metallfassungen der Marke aus.

Bild: Kaleos

Die Farbpalette reicht von dunklen Tönen über transparente Ausführungen bis hin zu neutralen Farbstellungen. Zudem werden ausgewählte Modelle mit photochromen Gläsern angeboten.