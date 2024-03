WVAO: 13 neue „Spezialisten für Kinderoptometrie“

Einige der Seminarteilnehmer, die die Prüfung zum „Spezialist für Kinderoptometrie“ der WVAO bestanden und das entsprechende Zertifikat erhielten. Bild: WVAO

Zertifikate vergeben

In fünf Wochenend-Seminaren haben sich zuletzt 13 weitere Augenoptiker bei der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie weitergebildet und sich im Januar 2024 erfolgreich der Prüfung zum „Spezialist für Kinderoptometrie“ gestellt.

Auf der Verbraucher-Website www.kindundsehen.de sind die neuen sowie alle weiteren der mehr als 100 von der WVAO geprüften auf Kinderoptometrie spezialisierten Augenoptiker gelistet. Ein neues Weiterbildungsseminar in dem Bereich startet am 22. und 23. Juni 2024 in Stuttgart. Alle weiteren Informationen erhalten Interessierte unter www.wvao-events.de.