Zeiss: Jesper Wiegandt übernimmt Führung von Vision Care

Zeiss Vision Care hat einen neuen CEO: Jesper Wiegandt übernimmt jetzt die Leitung des Geschäftsbereichs. Foto: Zeiss

Interner Wechsel im Management

Mit Beginn des vierten Quartals hat Zeiss Vision Care einen Führungswechsel vollzogen. Seit dem 1. Oktober verantwortet Jesper Wiegandt als CEO die strategische und operative Leitung des Geschäftsbereichs. Zusätzlich bleibt er vorerst Chief Commercial Officer von Zeiss Vision Care.

Wiegandt folgt in dieser Funktion auf Sven Hermann, der CEO von Zeiss Consumer Markets bleibt und weiterhin das Management des Geschäftsbereichs Consumer Markets führt.

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Jesper Wiegandt kam 2022 als Chief Marketing Officer zu Zeiss Vision Care. Im Januar 2026 übernahm er die Position des Chief Commercial Officer. Vor seinem Wechsel zu Zeiss war Wiegandt in internationalen Führungspositionen bei Procter & Gamble tätig.

Später gründete er eine Beratungsfirma für Strategie- und Marketingthemen. Zudem verfügt er über Erfahrung in Aufsichtsgremien von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen.