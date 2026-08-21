Anzeige
Menicon (Banner)
|

Zeiss: Kampagne rückt visuelle Gesundheit in den Mittelpunkt

VonRedaktion
Kampagnenmotiv von Zeiss zeigt Frau mit Brille und Aufschrift „Achte auf dein Sehen und deine Augengesundheit mit Zeiss“
Mit einer neuen Kampagne sensibilisiert Zeiss für die Bedeutung regelmäßiger Sehtests und moderner Augenoptik. Bild: Zeiss

Mehr Aufmerksamkeit für Sehvorsorge und Augenoptik

Viele Menschen befassen sich erst mit ihrem Sehvermögen, wenn Beschwerden auftreten. Vor diesem Hintergrund hat Zeiss Vision Care eine bundesweite Kampagne gestartet, die das Thema visuelle Gesundheit und regelmäßige Sehvorsorge stärker in das Bewusstsein rücken soll. Die Maßnahmen laufen bis Ende September und richten sich direkt an Verbraucher.

Die Kampagne basiert auf dem seit 2023 genutzten Zeiss-Leitgedanken „Niemand sieht wie du“. Neben Informationen rund um Augengesundheit verweist das Unternehmen auch auf sein Brillenglas-Portfolio Clearmind. Ausgespielt werden die Inhalte unter anderem über soziale Medien, Streaming-Plattformen, YouTube und Nachrichtenportale.

Hintergrund der Aktion

Begleitend stellt Zeiss seinen Augenoptikpartnern Marketingmaterialien für den Einsatz am Point of Sale sowie für digitale Kanäle zur Verfügung.

Anzeige
Hecht (Banner)

„Die Sensibilisierung für die visuelle Gesundheit ist für Zeiss weit mehr als ein Marketingziel – sie ist ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs, Menschen langfristig zu besserem Sehen und damit zu mehr Lebensqualität zu verhelfen“, sagt Matthias Wehrle, Director Marketing DACH, Zeiss Vision Care. 

Studie liefert Erkenntnisse zum Sehverhalten

Als Grundlage verweist das Unternehmen auf die Zeiss Vision Care Global Consumer Study 2025. Dafür wurden nach Unternehmensangaben weltweit mehr als 47.000 Verbraucher zu Themen wie visuelle Gesundheit, Augenoptik und Markenwahl befragt.

Die Kampagne wird neben Deutschland auch in weiteren internationalen Märkten eingesetzt und mit regional angepassten Botschaften ergänzt.

Ähnliche Beiträge

  • EssilorLuxottica: Spielerischer Seh-Check im SOS-Kinderdorf

    Als Partner des SOS-Kinderdorf e.V. sensibilisiert die EssilorLuxottica-Gruppe mit spielerischen Seh-Olympiaden und Screenings seit 2019 Kinder, Eltern und Betreuer für die Wichtigkeit von gutem Sehen. Die jüngste Aktion fand am 8. November im Familienzentrum des SOS-Kinderdorf e.V. in Frankfurt Sossenheim statt.

  • 4Care: Brillenspende übergeben

    Die in Kiel ansässige 4Care GmbH hat unter dem Dach der Onesight EssilorLuxottica Foundation 35.000 Brillenfassungen an „Brillen ohne Grenzen“ übergeben.

  • Oakley: Partnerschaft mit Roccat

    Oakley und die Gaming-Zubehörmarke Turtle Beach haben kürzlich bekanntgegeben, dass ihre laufende Partnerschaft nun auch die PC-Peripheriemarke Roccat umfasst.

  • BVA: Karotten sind tatsächlich gut für die Augen

    Das Angebot an frischem Obst und Gemüse ist aktuell groß. Ob Erdbeeren, Heidelbeeren und Tomaten oder Karotten – eine vitaminreiche Ernährung ist wichtig, um auch die Gesundheit der Augen zu erhalten. Darauf weist der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands hin.

  • Maui Jim: Top-Golferin Lydia Ko wird Markenbotschafterin

    Dank herausragenden Leistungen im Golfsport, darunter die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, zählt Lydia Ko zu den besten Golferinnen der Welt. Grund genug für die Brillenmarke Maui Jim, sie zur neuen Markenbotschafterin zu ernennen.