Zeiss: Kampagne rückt visuelle Gesundheit in den Mittelpunkt

Mit einer neuen Kampagne sensibilisiert Zeiss für die Bedeutung regelmäßiger Sehtests und moderner Augenoptik. Bild: Zeiss

Mehr Aufmerksamkeit für Sehvorsorge und Augenoptik

Viele Menschen befassen sich erst mit ihrem Sehvermögen, wenn Beschwerden auftreten. Vor diesem Hintergrund hat Zeiss Vision Care eine bundesweite Kampagne gestartet, die das Thema visuelle Gesundheit und regelmäßige Sehvorsorge stärker in das Bewusstsein rücken soll. Die Maßnahmen laufen bis Ende September und richten sich direkt an Verbraucher.

Die Kampagne basiert auf dem seit 2023 genutzten Zeiss-Leitgedanken „Niemand sieht wie du“. Neben Informationen rund um Augengesundheit verweist das Unternehmen auch auf sein Brillenglas-Portfolio Clearmind. Ausgespielt werden die Inhalte unter anderem über soziale Medien, Streaming-Plattformen, YouTube und Nachrichtenportale.

Hintergrund der Aktion

Begleitend stellt Zeiss seinen Augenoptikpartnern Marketingmaterialien für den Einsatz am Point of Sale sowie für digitale Kanäle zur Verfügung.

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„Die Sensibilisierung für die visuelle Gesundheit ist für Zeiss weit mehr als ein Marketingziel – sie ist ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs, Menschen langfristig zu besserem Sehen und damit zu mehr Lebensqualität zu verhelfen“, sagt Matthias Wehrle, Director Marketing DACH, Zeiss Vision Care.

Studie liefert Erkenntnisse zum Sehverhalten

Als Grundlage verweist das Unternehmen auf die Zeiss Vision Care Global Consumer Study 2025. Dafür wurden nach Unternehmensangaben weltweit mehr als 47.000 Verbraucher zu Themen wie visuelle Gesundheit, Augenoptik und Markenwahl befragt.

Die Kampagne wird neben Deutschland auch in weiteren internationalen Märkten eingesetzt und mit regional angepassten Botschaften ergänzt.