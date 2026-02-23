Anzeige
| |

Zeiss: Schwacher Jahresstart im Medizintechnikgeschäft

VonRedaktion

Regionale Entwicklungen und Belastungsfaktoren prägen erstes Quartal

Carl Zeiss Meditec ist mit einem verhaltenen ersten Quartal in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Ergebnis gingen zurück, belastet durch geopolitische Unsicherheiten, geringere Klinik‑Investitionen und strengere Regulierungen. 

Die beiden zentralen Medizintechnik‑Bereiche Ophthalmology und Microsurgery – also Lösungen für Augenheilkunde, refraktive und Kataraktchirurgie sowie Visualisierungssysteme u.a. für Neurochirurgie, HNO und Zahnmedizin – verbuchten jeweils Rückgänge. In der Augenheilkunde wirkten vor allem ein veränderter Produktmix in Asien sowie Verschiebungen im chinesischen Markt. Microsurgery litt unter Vorzieheffekten aus dem Vorjahr.

Regional zeigte sich ein gemischtes Bild: Während Europa weitgehend stabil blieb, führten in Nord- und Südamerika ein zurückhaltendes Investitionsumfeld sowie Entwicklungen in Japan und Südkorea zu Abschwächungen. Das operative Ergebnis wurde zudem durch Währungseffekte und einen ungünstigen Produktmix beeinträchtigt.

Finanzvorstand Justus Felix Wehmer betonte die Notwendigkeit schnellerer Produktanpassungen, fokussierter F&E‑Aktivitäten und effizienterer Abläufe. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen setzt das Unternehmen seine bisherige Jahresprognose aus. Eine aktualisierte Einschätzung soll mit den Halbjahreszahlen im Mai folgen.

Ähnliche Beiträge

  • EssilorLuxottica: Übernahme der Optegra Ophthalmologie-Plattform

    EssilorLuxottica und MidEuropa haben bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über die Übernahme von Optegra durch EssilorLuxottica geschlossen haben. Optegra ist eine schnell wachsende und hochintegrierte Ophthalmologie-Plattform, die in fünf europäischen Märkten tätig ist.

  • Eschenbach Optik: Nachhaltigkeits-Offensive

    Eschenbach Optik hat mitgeteilt, zukünftig das nachhaltige Material Eastman Acetate Renew zu nutzen. Mit der Einführung des Materials hat das Unternehmen gleichzeitig die ISCC Plus-Zertifizierung erhalten.

  • Core Web Vitals

    Die Core Web Vitals sind das A und O für die Sichtbarkeit Ihrer Website. Sie schlüsseln sich auf in Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS) und First Input Delay (FID). Aber keine Angst vor dem Buchstabensalat! Dominic Scheppelmann erklärt, wie Sie damit Ihren Internetauftritt optimieren können.

  • Mister Spex: Umsatzwachstum zum Jahresbeginn

    Von einem „robusten Bruttogewinn“ spricht der Vorstand von Mister Spex bei der Bekanntgabe der ersten Quartalszahlen des laufenden Jahres. Hier erreichte der Omnichannel-Optiker einen Nettoumsatz von 50,1 Millionen € (6% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr).

  • Silmo Paris: Wettbewerb für optisches Design 2026

    Silmo Paris kündigt den Optical Design Contest 2026 an. Der Wettbewerb richtet sich an Studierende im Bereich Design, die sich mit der Zukunft des Sehens auseinandersetzen möchten. Ziel ist es, kreative Konzepte für Brillen und optische Produkte zu entwickeln.

  • Smykker Eyewear: Geschäft in Offenburg eröffnet

    Die Augenoptikerkette LoQu Optical Group hat das zehnte Geschäft ihrer Marke Smykker Eyewear eröffnet. Mit der neuen Filiale in Offenburg wird zusätzlich auch die Weiterentwicklung des Markenkonzepts vorgestellt.