Zeiss: Zweistelliges Umsatzwachstum in erster Jahreshälfte

Dr. Karl Lamprecht. Bild: Zeiss

Plus von 5% für den Vision Care-Bereich

Die Zeiss Gruppe konnte das zweistellige Umsatzwachstum trotz herausforderndem Marktumfeld in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 fortsetzen. Der erzielte Umsatz in Höhe von 5.304 Millionen € entspricht einem Anstieg von 10% im Vergleich zum Vorjahr.

Zu diesen Zahlen trugen alle vier Sparten der Gruppe bei. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt bei 739 Millionen € (-178 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung liegen weiterhin bei 15% des Umsatzes. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 3.299 auf 44.558 weltweit (+8%).

Für die Sparte Consumer Markets, zu der auch Zeiss Vision Care zählt, meldete das Unternehmen einen Umsatz von 821 € und damit einen währungsbereinigten Anstieg um 5% im Vergleich zum Vorjahr.

Anzeige

„Wir konnten das zweistellige Umsatzwachstum trotz des herausfordernden Marktumfelds auch in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 fortsetzen“, so Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von Zeiss. „Unsere kontinuierlich hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie die Investitionen in die Transformation des Unternehmens, aber auch unsere weltweite Infrastruktur sind zentrale Elemente unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Sie stellen die Zukunftsfähigkeit und positive Entwicklung des Unternehmens sicher.“

Positiv gestimmter Ausblick für das weitere Geschäftsjahr

Aufgrund der geopolitischen Spannungen und komplexen makroökonomischen Rahmenbedingungen bleibt eine Einschätzung der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Die großen Unsicherheiten erhöhen die Bedeutung von resilienten und diversifizierten Lieferketten.

„Trotz einer sich in den letzten Monaten abzeichnenden abgeschwächten Auftragseingangsdynamik gehen wir in Anbetracht des weiterhin hohen Auftragsbestands und der sich andeutenden Erholung von einem weiteren positiven Verlauf des Geschäftsjahres aus“, sagt Lamprecht.