ZVA: Deutsche Meisterschaft der Augenoptiker in Dortmund

Bild: ZDH

15 Landessieger treten im Bundesfinale gegeneinander an

Wer den besten Abschluss im Augenoptiker-Handwerk seines Bundeslandes erreicht hat, kann auf Bundesebene um den Titel des besten Nachwuchs-Augenoptikers 2026 kämpfen. Am 14. November treffen sich hierfür 15 Finalisten in Dortmund, wo sie ihr Können in Beratung, Reklamationsbearbeitung und Werkstattpraxis unter Beweis stellen.

Für das Bundesfinale der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) im Augenoptiker-Handwerk haben sich 15 Teilnehmer qualifiziert. Sie erreichten jeweils die beste Gesellenprüfung ihres Bundeslandes und treten im Bildungszentrum Augenoptik des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW in Dortmund gegeneinander an. Dort absolvieren die Finalisten verschiedene praxisnahe Aufgaben aus dem Berufsalltag.

Beratung, Reklamation und Werkstattpraxis gefragt

In einem Kundengespräch sowie bei der Bearbeitung einer Reklamation beurteilt die Jury die Beratungs- und Kommunikationskompetenz der Teilnehmer. Zudem werden professionelles Auftreten und der Umgang mit typischen Alltagssituationen bewertet.

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An einer weiteren Station sind handwerkliche Fertigkeiten und kreative Lösungen gefragt. Neben dem Bundessieger wird auch die beste gestalterische Leistung ausgezeichnet. Dafür wird der Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ vergeben.

Der Weg zum Bundesfinale

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk gilt als bundesweiter Berufswettbewerb für Nachwuchskräfte im Handwerk. Seit 1951 treten junge Gesellen verschiedener Gewerke gegeneinander an. Vor dem Bundesfinale müssen sich die Teilnehmer zunächst auf Landesebene durchsetzen.

Im Augenoptiker-Handwerk wird der Wettbewerb auf Bundesebene vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) durchgeführt. Insgesamt werden in rund 120 Handwerksberufen Bundessieger ermittelt.