Anzeige
Menicon (Banner)
| |

ZVA: Deutsche Meisterschaft der Augenoptiker in Dortmund

VonRedaktion
Logo Deutsche Meisterschaft im Handwerk
Bild: ZDH

15 Landessieger treten im Bundesfinale gegeneinander an

Wer den besten Abschluss im Augenoptiker-Handwerk seines Bundeslandes erreicht hat, kann auf Bundesebene um den Titel des besten Nachwuchs-Augenoptikers 2026 kämpfen. Am 14. November treffen sich hierfür 15 Finalisten in Dortmund, wo sie ihr Können in Beratung, Reklamationsbearbeitung und Werkstattpraxis unter Beweis stellen.

Für das Bundesfinale der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) im Augenoptiker-Handwerk haben sich 15 Teilnehmer qualifiziert. Sie erreichten jeweils die beste Gesellenprüfung ihres Bundeslandes und treten im Bildungszentrum Augenoptik des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW in Dortmund gegeneinander an. Dort absolvieren die Finalisten verschiedene praxisnahe Aufgaben aus dem Berufsalltag.

Beratung, Reklamation und Werkstattpraxis gefragt

In einem Kundengespräch sowie bei der Bearbeitung einer Reklamation beurteilt die Jury die Beratungs- und Kommunikationskompetenz der Teilnehmer. Zudem werden professionelles Auftreten und der Umgang mit typischen Alltagssituationen bewertet.

Anzeige
HECHT (Banner)

An einer weiteren Station sind handwerkliche Fertigkeiten und kreative Lösungen gefragt. Neben dem Bundessieger wird auch die beste gestalterische Leistung ausgezeichnet. Dafür wird der Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ vergeben.

Der Weg zum Bundesfinale

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk gilt als bundesweiter Berufswettbewerb für Nachwuchskräfte im Handwerk. Seit 1951 treten junge Gesellen verschiedener Gewerke gegeneinander an. Vor dem Bundesfinale müssen sich die Teilnehmer zunächst auf Landesebene durchsetzen.

Im Augenoptiker-Handwerk wird der Wettbewerb auf Bundesebene vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) durchgeführt. Insgesamt werden in rund 120 Handwerksberufen Bundessieger ermittelt.

Ähnliche Beiträge

  • Sylvi Claußnitzer ist neue Leiterin bei SPECTARIS

    Die Diplom-Ingenieurin für Technischen Umweltschutz tritt die Nachfolge von Corinna Mutter an. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung von Regulierungen für den sicheren Umgang mit Chemikalien und Produkten.

  • VDCO: Nachruf auf Diethard Fedtke

    In stillem Gedenken an Diethard Fedtke veröffentlicht FOCUS den Nachruf der VDCO auf den Kontaktlinsen-Spezialisten und langjährigem VDCO-Mitglied.

  • Charmant: Neuer Sales Manager für die DACH-Region

    Nach 42 Jahren in der Augenoptik verabschiedet sich Holger Schröder Ende des Jahres von seiner aktiven Tätigkeit beim Brillenhersteller Charmant Europe. Der langjährige Sales Manager DACH wird zum Ruheständler, seine Position im Unternehmen übernimmt Oliver Kramer.

  • Ein Interlens-Wochenende in Lübeck

    Auf der 111. Arbeitstagung des Interlens Contactlinsen-Institute e.V. berichteten Fachreferenten über die interessantesten Kontaktlinsenthemen, die die Welt der Augenoptik und Optometrie derzeit beschäftigen. Was sind z.B. die Neuentwicklungen bezüglich des operativen Austausches der Linsen sowie verschiedener Intraokularlinsendesigns? Hier erfahren Sie es.

  • Fielmann: Expansion in die USA beginnt

    Fielmann kauft einen US-amerikanischen Augenoptik-Filialisten und ein kanadisches Unternehmen, das auf den Online-Brillenkauf spezialisiert ist. Mit diesem Schritt wagt der deutsche Branchenprimus erstmals den Weg nach Nordamerika.

  • Arbeitsmarkt in der Augenoptik: Zahlen für Februar 2026

    Die Bundesagentur für Arbeit meldet für Februar 2026 mehr arbeitslose und arbeitsuchende Augenoptiker im Vergleich zum Vorjahresmonat, während die Zahl offener Stellen zurückgeht. Damit verschiebt sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage im Berufsfeld erneut.