ZVA: Fin Ronan Poll ist bester Nachwuchs-Augenoptiker 

VonRedaktion
Fin Ronan Poll aus Mecklenburg-Vorpommern gewann die Deutsche Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk als 1. Bundessieger und erhielt dazu noch den Sonderpreis „Gleitsichtexperte“
Fin Ronan Poll aus Mecklenburg-Vorpommern wurde bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk 1. Bundessieger und erhielt dazu noch den Sonderpreis „Gleitsichtexperte“. Foto: ZVA/Peter Magner

Sieg im Finale der Bundesmeisterschaft im Handwerk in Karlsruhe

Fin Ronan Poll aus Mecklenburg-Vorpommern geht als Sieger aus der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk hervor. Er konnte sich im Finale in Karlsruhe gegen zwölf Teilnehmer aus ganz Deutschland durchsetzen.

Die Veranstaltung wurde am 15. November im Aus- und Weiterbildungszentrum des Südwestdeutschen Augenoptiker- und Optometristen-Verbandes ausgetragen. Eine fünfköpfige Jury bewertete die Leistungen der Finalisten, die sich zuvor durch die besten Gesellenprüfungen ihres Bundeslandes qualifiziert hatten.

v.l.: Dirk Schäfermeyer, ZVA-Abteilungsleiter Berufsbildung, Ruth Rebecca Maas aus Niedersachsen, 2. Bundessiegerin, Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses
v.l.: Dirk Schäfermeyer, ZVA-Abteilungsleiter Berufsbildung, Ruth Rebecca Maas aus Niedersachsen, 2. Bundessiegerin, Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses. Foto: ZVA/Peter Magner

Neben dem Titel erhielt Fin Ronan Poll, der seine Ausbildung bei Fielmann in Greifswald absolvierte und nun einen Meisterkurs plant, einen Sonderpreis für seine Fachkenntnisse im Bereich Gleitsicht, verbunden mit einem Weiterbildungsseminar.

Weitere Platzierungen und Sonderpreise

Den zweiten Platz belegte Ruth Rebecca Maas aus Niedersachsen, die ihre Ausbildung bei Kind Hörgeräte in Leer abgeschlossen hat. Sie absolviert derzeit die Meisterausbildung und plant eine Weiterbildung zur Optometristin. Dritte wurde Fabienne Latz aus dem Saarland, ausgebildet bei Fielmann in St. Ingbert.

v.l.: Rebecca Maas aus Niedersachsen, 2. Bundessiegerin, Fabienne Latz aus dem Saarland, 3. Bundessiegerin, Samantha Samira Becker aus Bremen, Gewinnerin des Sonderpreises „Low-Vision- Beratung“), Fin Ronan Poll aus Mecklenburg-Vorpommern, 1. Bundessieger und Gewinner des Sonderpreises „Gleitsichtexperte“, Noah-Constantin Jung aus Rheinland-Pfalz, Gewinner des Sonderpreises „Die gute Form im Handwerk“
v.l.: Rebecca Maas aus Niedersachsen, 2. Bundessiegerin, Fabienne Latz aus dem Saarland, 3. Bundessiegerin, Samantha Samira Becker aus Bremen, Gewinnerin des Sonderpreises „Low-Vision- Beratung“), Fin Ronan Poll aus Mecklenburg-Vorpommern, 1. Bundessieger und Gewinner des Sonderpreises „Gleitsichtexperte“, Noah-Constantin Jung aus Rheinland-Pfalz, Gewinner des Sonderpreises „Die gute Form im Handwerk“. Foto: ZVA/Peter Magner

Zusätzlich wurden Sonderpreise vergeben: Noah-Constantin Jung aus Rheinland-Pfalz erhielt die Auszeichnung für die beste Gestaltung einer randlosen Brille. Samantha Samira Becker aus Bremen wurde für ihre Beratungsleistung bei einer Kundin mit Makula-Erkrankung geehrt.

Hintergrund zur Meisterschaft: Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk ist Europas größter Berufswettbewerb. Seit 1951 treten junge Handwerker aus rund 120 Berufen gegeneinander an. Im Augenoptiker-Handwerk organisiert der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) den Wettbewerb.

Ähnliche Beiträge

  • 2025 World Sight Day Challenge

    Optometry Giving Sight (OGS) hat den Start seiner „2025 World Sight Day Challenge” angekündigt, die im September und Oktober stattfinden soll. Die Challenge findet in Verbindung mit dem Weltsehkrafttag statt, der dieses Jahr am 9. Oktober und jährlich am zweiten Donnerstag im Oktober begangen wird.

  • Nika Optics: Michael Seibel kehrt als Geschäftsführer zurück

    Getreu dem Motto „Back to the roots“ kehrt Michael Seibel als Geschäftsführer zurück zu Nika Optics. Bereits seit 2011 war er als Nika-Außendienstmitarbeiter und seit 2014 als Geschäftsführer für das Unternehmen mit Sitz in Winningen (bei Koblenz) tätig.

  • Opti-Team auf Networking-Tour

    Das Opti-Team geht auf „Tour“: Auf diversen Kunden- und Branchenveranstaltungen soll in den kommenden Monaten ein persönlicher Austausch über Konzepte und Inhalte der nächsten Fachmesse (12. bis 14. Januar 2024) stattfinden.

  • Alcon: Roadshow zur Total-Produktfamilie

    Alcon richtet an mehreren Terminen im März und April eine Reihe an Abendveranstaltungen aus, die ganz im Zeichen der „Total“-Produktfamilie des Kontaktlinsenherstellers stehen.

  • Spectaris-Trendforum 2025: Fokus auf Zukunftstechnologien

    Am 4. November findet in Berlin das 24. Trendforum des Branchenverbands Spectaris statt. Die Veranstaltung bringt wieder Vertreter der Augenoptikbranche, Technologieexperten und politische Akteure zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends zu diskutieren.