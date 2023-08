ZVA: Mit guter Sicht durch die Schulzeit

Nach einer Umfrage bei Mitgliedern der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands (BVA) will zwar ein Großteil der jungen Augenärzte freiberuflich in einer eigenen Praxis arbeiten, aber in Teilzeit statt mit einer 40-Stunden-Woche.