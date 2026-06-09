ZVA: Neue Runde für Innungsoptiker-Kampagne

Der ZVA setzt seine Kampagne „Ihre Innungsoptiker“ fort. Bild: ZVA

Bundesweite Maßnahmen treffen auf regionale Beteiligung

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) setzt seine bundesweite Kampagne „Ihre Innungsoptiker – Qualität, die man sieht“ fort und kombiniert dabei zentrale Maßnahmen mit lokalen Beteiligungsoptionen für Innungsbetriebe.

Visuell überarbeitete Motive sollen in der aktuellen Kampagnenphase erneut die Leistungen der stationären Augenoptik gegenüber Verbrauchern und potenziellen Auszubildenden hervorheben. Der bisher dominierende Schwarz-Weiß-Stil wird durch gezielte Farbakzente ergänzt, wodurch der Augenoptiker und dessen Tätigkeit stärker in den Mittelpunkt rücken. Hervorgehobene Begriffe im Slogan betonen zentrale Inhalte wie Beratung, handwerkliche Kompetenz, individuell angepasste Produkte und persönliche Betreuung vor Ort.

Zusammenspiel von Verband und Betrieben gewünscht

Die Kampagne basiert auf einer Kombination verschiedener Kommunikationsmaßnahmen. Während der Verband bundesweite Online-Werbung und Platzierungen umsetzt, sollen Innungsbetriebe durch eigene Aktivitäten zusätzliche regionale Aufmerksamkeit erzeugen.

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Kampagnenmotiv. Bild: ZVA

Zentrale Anlaufstelle ist die Website innungsoptiker.de mit einer Augenoptikersuche und individualisierbaren Betriebsprofilen. Ergänzend stellt der ZVA seinen Mitgliedern Materialien für Online- und Offline-Kanäle zur Verfügung, darunter Inhalte für Websites, soziale Medien, Plakate und Anzeigen. Diese können auch mit dem eigenen Betriebslogo versehen werden.

Digitale Maßnahmen und Nachwuchsansprache

Über mehrere Wochen werden Anzeigen bundesweit ausgespielt, die auf die Kampagnenwebsite und die dort integrierte Optikersuche verweisen. Ab Herbst wird die Kampagne zudem auf der Lernplattform Studyflix präsentiert. Dort soll sie insbesondere Schüler erreichen, unter anderem durch ein vorgeschaltetes Kampagnenvideo. Ergänzend sind Informationen zu Ausbildungswegen, Berufsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Augenoptik eingebunden.

Ein weiterer Bestandteil ist die Nutzung der Plattform Socialpals. Innungsbetriebe können dort bereitgestellte Inhalte für Facebook, Instagram und LinkedIn übernehmen und anpassen. Die Beiträge führen Interessierte über Verlinkungen zu Kontaktmöglichkeiten der jeweiligen Betriebe.