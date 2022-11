Alcon: Torische Monatslinse lanciert

Schon die dritte torische Kontaktlinse, die Alcon in den letzten 20 Monaten auf den Markt gebracht hat. Bild: Alcon

Mit Wassergradient-Linsenmaterial

Alcon kündigte heute die Markteinführung von „Total30 for Astigmatism“ an, einer Monatskontaktlinse die das Wassergradient-Linsenmaterial des Kontaktlinsenherstellers mit der Celligent-Technologie und einem speziellen Linsendesign vereint.

„Jetzt ist es möglich, astigmatischen Linsenträgern, welche die Monatslinse bevorzugen, mit der TOTAL30 for Astigmatism das gleiche, ausgezeichnete Trageerlebnis zu bieten wie mit unseren Tageslinsen“, freut sich Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head Alcon Vision Care & General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. „Wir haben TOTAL30 for Astigmatism entwickelt, weil astigmatische Kontaktlinsenträger eher zu trockenen Augen neigen und einen höheren Tragekomfortbedarf haben. Jetzt können wir diesen Linsenträgern besonderen Komfort und Stabilität für eine sehr gute Linsenleistung bieten“, fügt er an.

Dies ist die dritte torische Linse, die Alcon in den letzten rund 20 Monaten auf den Markt gebracht hat, einschließlich der Tageslinsen DAILIES TOTAL1 for Astigmatism und PRECISION1 for Astigmatism.

Quelle: Alcon