Andy Wolf: „Chapter 20“ zum Markenjubiläum

Das Thema Lesen dient in der Kampagne zur neuen Kollektion als gestalterisches Leitmotiv. Bild: Andy Wolf

Zwischen Brillendesign und Lesekultur

Zum 20. Jubiläum der Marke präsentiert Andy Wolf die Kollektion „Chapter 20“. Die neuen Modelle greifen Gestaltungselemente wie Havanna-Muster, matte Acetate und neue Farbvarianten auf. Damit knüpft das Unternehmen an sein Jubiläumsjahr an und erweitert sein aktuelles Brillenportfolio.

Ein Schwerpunkt der Kollektion sind unterschiedlich interpretierte Havanna-Töne. Neben Acetatfassungen finden sich entsprechende Elemente auch an Metallmodellen, etwa an den Bügelenden. Neu ist zudem die Farbvariante Weiß-Silber im Metallbereich.

Materialien und Formen im Mittelpunkt

Darüber hinaus setzt Andy Wolf auf matte Acetate mit reduzierter Oberflächenwirkung. Ergänzt werden die Modelle durch konstruktive Anpassungen wie tiefer angesetzte Bügel sowie schmale Cat-Eye-Formen.

Bild: Andy Wolf

Die Kollektion ist Teil der Kampagne „Andy Wolf Reading Club – Chapter 20“, mit der die Marke ihr Jubiläumsjahr begleitet. Lesen dient dabei als Sinnbild für Neugier, Perspektivwechsel und das Entdecken neuer Geschichten. Nach Unternehmensangaben soll dieser Gedanke auch die neue Kollektion prägen.