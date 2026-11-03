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Arbeitsmarkt in der Augenoptik: Zahlen für Oktober 2026

VonRedaktion
Frau mit Brille sucht mit Lupe
Fachkräfte in der Augenoptik werden weiterhin dringend gesucht. Bild: Marten Newhall/Unsplash

Bundesagentur für Arbeit meldet mehr offene Stellen und Arbeitsuchende

Die Bundesagentur für Arbeit hat aktuelle Daten zum Arbeitsmarkt in der Augenoptik veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2025 zeigt sich sowohl bei den Arbeitsuchenden als auch bei den offenen Stellen ein Anstieg.

705 arbeitslose Augenoptiker waren im zurückliegenden Oktober registriert. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 11,6%. Gleichzeitig wurden 1.132 arbeitsuchende Augenoptiker gezählt, was einem Anstieg von 8,3% entspricht. 

Auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen legte zu: Im Oktober 2026 standen 937 offene Positionen zur Verfügung, nach 853 im Vorjahresmonat. Das entspricht einem Plus von 10%.

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Nachfrage nach Fachkräften in der Augenoptik bleibt hoch

Trotz der gestiegenen Zahl an Arbeitslosen und Arbeitsuchenden bleibt die Nachfrage nach Fachkräften in der Augenoptik auf einem hohen Niveau. Mit 937 gemeldeten Stellenangeboten übersteigt die Zahl der offenen Positionen weiterhin deutlich die Zahl der arbeitslosen Augenoptiker. Die Statistik deutet damit auf einen weiterhin angespannten Fachkräftemarkt hin.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht arbeitslose Arbeitsuchende.)

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