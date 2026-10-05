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Bausch + Lomb: Torische Tageslinse erweitert Portfolio

VonRedaktion
Packung der torischen Kontaktlinse Ultra One Day for Astigmatism von Bausch + Lomb
Mit der Markteinführung steht die Kontaktlinse ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Bild: Bausch + Lomb

„Ultra One Day for Astigmatism“ startet im DACH-Markt

Bausch + Lomb bringt mit der „Ultra One Day for Astigmatism“ eine neue Silikon-Hydrogel-Tageskontaktlinse für Menschen mit Astigmatismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt. Die Linse basiert laut Hersteller auf einem Stabilisationsdesign, das den natürlichen Lidschlag nutzt, und verfügt zudem über Technologien zur Feuchtigkeitsspeicherung sowie UV-Schutz.

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In einer Studie hätten sich 95% der Linsen innerhalb von 30 Sekunden auf weniger als zehn Grad stabilisiert, 97% seien bei jedem Lidschlag um weniger als drei Grad rotiert. Die neue torische Tageskontaktlinse ist nach Unternehmensangaben in 2.450 Stärkenkombinationen erhältlich und deckt Zylinderwerte bis -2,75 dpt ab.

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