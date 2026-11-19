v.l.: Stefan Rüdiger und Hannes Claußnitzer übernehmen Bon Optic. Foto: Bon Optic

Gründer übergeben Verantwortung an neues Führungsteam

Nach mehr als vier Jahrzehnten unter der Leitung des Firmengründers steht bei Bon Optic ein Wechsel in der Eigentümerstruktur an. Zum 1. Oktober 2026 hat die neu gegründete Bon Holding GmbH sämtliche Geschäftsanteile der Bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH übernommen. Künftig führen Hannes Claußnitzer und Stefan Rüdiger das Unternehmen als Geschäftsführer.

Bon Optic wurde 1982 von Jochen Kaber in Lübeck gegründet. Aus dem ursprünglich kleinen Unternehmen entwickelte sich ein Anbieter für Produkte und Dienstleistungen in Augenheilkunde und Augenoptik. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Bon Optic heute rund 40 Mitarbeiter.

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Vertraute Branchenkenner übernehmen

Die neuen Eigentümer bringen bereits Erfahrung aus dem Unternehmen und der Branche mit. Hannes Claußnitzer war zuvor langjähriger Vertriebsleiter und Prokurist bei Bon Optic. Stefan Rüdiger kehrt nach Stationen bei verschiedenen Unternehmen des deutschen Optikmarktes zum Lübecker Unternehmen zurück.

Die bisherige Geschäftsführerin Louise Meiners bleibt Bon Optic erhalten und soll den Übergang künftig in beratender Funktion begleiten. Nach Angaben des Unternehmens sollen bestehende Werte und die Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern unverändert fortgeführt werden.