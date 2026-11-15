Brennpunkt: Managen ist kein Produkt

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Ein Myopie-Management-Glas zu verkaufen, ist noch kein Myopie-Management. Denn während die Industrie mit neuen Glasdesigns, neuen Technologien und beein­druckenden Studienergebnissen aufwartet, stellt sich eine andere, mindestens ebenso wichtige Frage: Was passiert nach der Abgabe der Brille?

Das Managen der Myopie hat sich nach jahrelanger Forschung in den vergangenen Jahren zu einem äußerst dynamischen Geschäftsfeld entwickelt. Hersteller investieren in Studien, entwickeln ihre Produkte weiter und konkurrieren um die besten Ergebnisse bei der Verlangsamung der Myopie-Progression. Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Schließlich geht es darum, das Risiko späterer myopiebedingter Augenerkrankungen zu reduzieren.

Dass hier mehr dazugehört, hat beispielweise der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) ausdrücklich festgeschrieben. Zuletzt wurden die Arbeits- und Qualitätsrichtlinien um ein eigenständiges Kapitel zum Myopie-Management erweitert. Dabei geht es um Risikoanalyse, geeignete Versorgungsoptionen und systematische Verlaufskontrollen. Insbesondere die Messung der axialen Augenlänge erhält einen zentralen Stellenwert. Als Regelintervall für Kontrollen werden sechs Monate empfohlen, bei Bedarf auch kürzere Abstände. Dr. Carolin Truckenbrod, Vorsitzende des Fachwissenschaftlichen Ausschusses beim ZVA, bringt es in der begleitenden Pressemitteilung auf den Punkt: „Myopie-Management ist weit mehr als die Anpassung spezieller Brillengläser oder Kontaktlinsen.“ Damit formuliert der Berufsstand einen Anspruch, an dem sich die praktische Versorgung messen lassen muss.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sollte man meinen. Doch wenn es dafür jetzt erstmals einheitliche berufliche Qualitätsstandards braucht, darf durchaus die Frage gestellt werden, wie konsequent dieser Anspruch bislang in der Praxis umgesetzt wurde. Denn zwischen dem Angebot eines Myopie-­Management-Produkts und einem strukturierten Ver­­sorgungskonzept liegt deutlich mehr.

Das International Myopia Institute (IMI) hat bereits im Juni 2025 in seinem Positionspapier „Myopia Correction, Myopia Control and Myopia Management: Definitions and Recommended Usage“ ausdrücklich zwischen Myopie-Korrektion, -Kontrolle und -Management unterschieden. Während die Myopie-Kontrolle gezielt auf die Verlangsamung der Progression und des axialen Längenwachstums ausgerichtet ist, umfasst das ­Management einen wesentlich breiteren Ansatz: Risikoanalyse, Prävention, Aufklärung, geeignete Interventionen und kontinuierliche Überwachung.

Auch zuletzt auf der amerikanischen Konferenz Vision by ­Design 2026 war dies ein zentrales Thema und ebenso, dass die Diskussion längst weit über die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen reicht. Lebensstil, individualisierte Versorgung und die Mechanismen des Augenwachstums rücken stärker in den Fokus. Die reine Progressionshemmung bleibt wichtig, ist aber eben nur ein Teil des Ganzen.

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Und hier liegt auch die Herausforderung für unsere Branche. Wer Myopie-Management anbietet, muss über die notwendigen Kenntnisse verfügen, Messergebnisse interpretieren, Entwicklungen beurteilen und Eltern auch realistisch beraten können.

Auch die Industrie ist gefragt. Studienergebnisse gilt es auch für Verbraucher nachvollziehbar und differenziert darzu­stellen. Unterschiedliche Studiendesigns, Beobachtungszeiträume und Vergleichsgruppen lassen sich nicht beliebig ­gegeneinander aufrechnen. Und aus einer statistisch signifikanten Verlangsamung der Progression wird noch lange kein Stillstand der Myopie. Wer Innovationen vermarktet, trägt auch Verantwortung für die Erwartungen, die damit geweckt werden.

Die neuen ZVA-Richtlinien sind deshalb ein wichtiges Signal. Sie machen deutlich, dass Myopie-Management nicht auf eine zusätzliche Produktkategorie im Beratungsgespräch reduziert werden darf. Entscheidend ist nun, ob die beschriebenen Anforderungen im augenoptischen Alltag tatsächlich umgesetzt werden – mit entsprechender Qualifikation, technischer Ausstattung, Zeit und einer konsequenten Dokumentation.

So misst sich der Erfolg des Myopie-Managements nicht daran, wie viele Brillengläser und Kontaktlinsen dafür verkauft werden. Sondern daran, wie gut die Kinder begleitet werden, die sie tragen.

In dieser FOCUS-Ausgabe haben wir für Sie in einem Schwerpunkt das Thema von vielen Seiten beleuchtet. Los geht es ab Seite 24. Viel Spaß beim Lesen.