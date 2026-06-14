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Brillenmode für Kids und Teens

VonSilke Sage
Bilder: Silke Sage

Junge Styles für den natürlichen Look

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 06/2026

Brillenmode für Kids und Teens lebt von Authentizität – und genau die stand beim aktuellen Fotoshooting wie jedes Jahr im Mittelpunkt. In einem Park bei Jülich, mit weitläufiger Freizeit- und Naturlandschaft mit historischen Festungsanlagen, bot sich dafür die ideale Kulisse: zwischen Spielplätzen, Gartenanlagen und tierischen Begegnungen entstanden mit unseren Verlagskindern lebendige Motive fernab steriler Studioatmosphäre. Besonderes Highlight: Anders als bei professionellen Models durften die jungen Teilnehmer ihre Brillen und Sonnenbrillen selbst auswählen – ganz nach Geschmack und Persönlichkeit. So entstanden natürliche Looks, die zeigen, wie vielfältig und individuell moderne Kinder- und Jugendfassungen heute gemacht werden. 

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Mit dabei waren Romy (18 Jahre), Angel (17 Jahre), Maya (17 Jahre), Anton (14 Jahre), Melina (13 Jahre), Sophie (13 Jahre), Thea (10 Jahre), Jakob (9 Jahre), Anouk (9 Jahre) Simon (7 Jahre), Nele (6 Jahre), Frieda (6 Jahre), Samuel (6 Jahre), Klio (3 Jahre), Malea (3 Jahre).

Manti Manti | Jonas | VS | 47-18 | 08
Pricon | Active | 0172 | 43 | 43-14
B+S | Milo & Me | Juno | Col D301 | 43-17 | Mit Clip
IVKO | Mia and me | Mia20 | Col 56 | 46-15
Pricon | OKKY | OK340 | 48-18
IVKO | Vulkan | V1247 | COL 1508 | 46-17
IVKO | Vulkan | V1243 | COL 1498 | 49-17
Röhm | Harry’s | 1747 | Col 1061 | 51-17
Manti Manti | Suse | 41-14
Pricon | Active | F0653 | 47-16 | Mit Clip
Röhm | Blue Matr´xx | BM973 | Col 1812 | 49-19
Röhm | Equatorial | EQ2557 | Col 1279 | 49-22
IVKO | Vulkan | V1244 | Col 1501 | 50-15
Julbo | Flex180 | Lilou | 43-17
Manti Manti | Alfie | HS | 46-19
Julbo | Idol | J543 | 1151
Eschenbach | Humphrey’s | 5831066 | 59 | 47-17
Pricon | Active | 0677 | 42 | 44-19
B+S | JUSTMILO | JMG2 | Col Ink | 48-18 + Pricon | Centro Style | F0565 | 49-18
Julbo | Omega | JOP14914614 | 48-19 + Julbo | Elwood Spectron | J5841174 | 46-14
Eschenbach | Humphrey’s | 5831065 | 71 | 48-17
Röhm | Equatorial | EQ2557 | Col 1279 | 49-22 + Röhm | Blue Matr´xx | BM973 | Col 1812 | 49-19
B+S | JustMilo | JMM3 | Col Rose-Clay | 50-17
Eschenbach | Titanflex | 850117 | 10 | 51-17
Manti Manti | Vincent | Col LB | 44-19
IVKO | Paw Patrol | PP14 | Col 44 | 41-15

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