Bilder: Silke Sage

Junge Styles für den natürlichen Look Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 06/2026

Brillenmode für Kids und Teens lebt von Authentizität – und genau die stand beim aktuellen Fotoshooting wie jedes Jahr im Mittelpunkt. In einem Park bei Jülich, mit weitläufiger Freizeit- und Naturlandschaft mit historischen Festungsanlagen, bot sich dafür die ideale Kulisse: zwischen Spielplätzen, Gartenanlagen und tierischen Begegnungen entstanden mit unseren Verlagskindern lebendige Motive fernab steriler Studioatmosphäre. Besonderes Highlight: Anders als bei professionellen Models durften die jungen Teilnehmer ihre Brillen und Sonnenbrillen selbst auswählen – ganz nach Geschmack und Persönlichkeit. So entstanden natürliche Looks, die zeigen, wie vielfältig und individuell moderne Kinder- und Jugendfassungen heute gemacht werden.

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Mit dabei waren Romy (18 Jahre), Angel (17 Jahre), Maya (17 Jahre), Anton (14 Jahre), Melina (13 Jahre), Sophie (13 Jahre), Thea (10 Jahre), Jakob (9 Jahre), Anouk (9 Jahre) Simon (7 Jahre), Nele (6 Jahre), Frieda (6 Jahre), Samuel (6 Jahre), Klio (3 Jahre), Malea (3 Jahre).