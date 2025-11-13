Anzeige
CooperVision (Banner)
|

CBM: Ärztin kämpft gegen Erblindung bei Frühgeborenen

VonRedaktion
Dr. Ana Lucía Asturias
Engagiert sich für die Zuhilfenahme technologischer Innovationen bei der Bekämpfung der Frühgeborenen-Retinopathie in ärmeren Regionen: Dr. Ana Lucía Asturias. Foto: CBM

Weltfrühgeborenentag am 17. November rückt Risiken in armen Regionen in den Fokus

Babys, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, haben ein erhöhtes Risiko für Netzhautschäden. In Deutschland ist die medizinische Versorgung gut, in ärmeren Ländern wie Guatemala fehlt sie oft. Dort engagiert sich Augenärztin Dr. Ana Lucía Asturias in einem Projekt der Christoffel-Blindenmission (CBM), um Frühgeborene vor Erblindung zu schützen.

Die Krankheit Frühgeborenen-Retinopathie betrifft ausschließlich Frühchen, deren Netzhaut bei der Geburt noch nicht vollständig entwickelt ist. Ohne rechtzeitige Diagnose können sich Blutgefäße fehlerhaft ausbilden, was zur Erblindung führt. Regelmäßige Netzhautuntersuchungen sind entscheidend, doch in ländlichen Regionen fehlen Ausstattung und Fachkräfte.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)
Frühchen wird von Augenärztin untersucht, die Mutter steht daneben
Ohne frühzeitige Diagnose der Augenerkrankung können sich Blutgefäße in der Netzhaut krankhaft verändern – das Risiko für Erblindung steigt. Foto: CBM

Screening und Telemedizin als Schlüssel zur Vorsorge

Asturias hat ein Vorsorgeprogramm aufgebaut, das inzwischen 15 von 43 staatlichen Krankenhäusern in Guatemala einbindet. Mit Telemedizin werden Netzhautfotos von Frühchen in abgelegenen Kliniken erstellt und per Ferndiagnose ausgewertet. Die Behandlung erfolgt meist durch Beobachtung, in schweren Fällen per Injektion oder Laser.

Asturias möchte erreichen, dass kein Kind mehr durch Retinopathie erblindet. Ihr Engagement zeigt, wie digitale Lösungen und gezielte Vorsorge die Chancen für Frühgeborene verbessern können.

Ähnliche Beiträge

  • Rodenstock: Neue Finanzchefin ab Februar 2026

    Die Rodenstock-Gruppe hat bekanntgegeben, dass Dr. Martina Bentele zum 1. Februar 2026 die Position der Chief Financial Officer (CFO) beim Brillenglashersteller übernimmt und Teil des Executive Management-Teams wird.

  • PREMIUM-BRILLENGLÄSER MADE BY LEICA

    (Anzeige) Über 100 Jahre Erfahrung in der Fertigung optischer Produkte prägen das Markenunternehmen Leica. Der internationale Premium-Hersteller von Kameras und Sportoptikprodukten verfügt über einen exzellenten Ruf, basierend auf einer langen Tradition hervorragender Qualität und innovativen Technologien.

  • Technik & Glas: Schweizer Weltpremieren und deutsche Innovationen

    Wie es sich für eine richtige Optik-Fachmesse gehört, war das Ausstellerfeld auf der Opti in München breitgefächert und repräsentierte die gesamte Branche. Was es in den Bereichen Brillenglas sowie Technik und Geräte Mitte Januar zu bestaunen gab, erfahren Sie in diesem Beitrag.

  • ZVA: Tag der Optometrie

    Der Tag der Optometrie bildete in diesem Jahr wieder einen Höhepunkt der Sicht.Kontakte. Die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS), die Vereinigung deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) und der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) luden erstmals nach der Corona-Pandemie wieder live vom 7. bis 9. Oktober nach Osnabrück ein.

  • MAFO – The Conference 2022 in Mailand

    MAFO – The Conference 2022 findet am 11. Februar in Fiera Milano Rho (Mailand) statt, einen Tag vor der Fachmesse Mido. Das Thema ist diesmal „Future Lab“.

  • Evex Group: EDV2000 aus Österreich mit dabei

    Unter dem Dach der Evex Group war noch Platz: Nachdem rechtzeitig zur Opti Euronet zu Ipro, Amparex und Optix gestoßen war, begrüßt das neue Bündnis, eine Tochtergesellschaft des Berliner Finanzinvestors Flex Capital, mit EDV2000 einen weiteren Neuzugang.